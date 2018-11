Putyin úgy pacsizott le a szaúdi koronaherceggel, mint ahogy a tesók szoktak

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Buenos Aires-i G20-csúcstalálkozón ült le elbeszélgetni Mohammad bin Szalman szaúdi koronaherceggel Dzsamal Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolásáról.

A téma komolyságához képest mindketten elég lazára vették a figurát, és olyan kézfogást bonyolítottak le, amilyenre a csúcs történetében még nem volt példa.

Mutatjuk is:

Find someone who's as happy to see you as Putin is greeting Saudi Crown Prince MBS pic.twitter.com/fZ1TQAi342

— Robert Maguire (@RobertMaguire_) November 30, 2018