Trump lemondta a találkozóját Putyinnal

Donald Trump amerikai elnök az orosz-ukrán konfliktusra hivatkozva lemondta a G20-as országcsoport argentínai csúcsértekezletén tervezett kétoldalú találkozóját Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

– jelentette be csütörtöki Twitter-bejegyzésében az amerikai elnök.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018