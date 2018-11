Török oligarchát segít kínaiakkal bizniszelni az Orbán-kormány

Egy török oligarcha a magyar delegáció tagjaként, a magyar kormány támogatásával utazott tehát ki Kínába, hogy ott kormányzati hátszéllel jusson kínai állami támogatáshoz egy magyarországi beruházáshoz

– tökéletesen foglalja össze a Magyar Narancs azt, ami történt Orbán Viktor kínai látogatásakor.

A magyar kormányzati delegációt üzletemberek is elkísérték, ott volt köztük az az Adnan Polat török üzletember is, aki a magyar kormányfővel évek óta szoros barátságot ápol – és jóban van a hírek szerit Erdogan török államfővel is -, ott volt Orbán idén májusi beiktatásán a parlamentben, együtt nézett vele meccset Görögországban, korábban Orbán vezette körbe a felcsúti stadionban, több magyarországi érdekeltsége is lett az elmúlt években.

Egy ideje Polat hatalmas napelemparkot tervez felépíteni Magyarországon, és úgy fest, most a magyar kormány és egy kínai vállalat ehhez hozzásegíti.

A Powerchina aláírt egy megállapodást a török Polat Grouppal, egy 750 MW-os fotovoltaikus erőmű létesítéséről. Szerencsére a cég fotókat is közöl, melyen látszik, Orbán Viktor mennyire boldog, hogy Adnan Polat aláírja a szerződést

– jegyzi meg a Magyar Narancs. Orbán üdvözölte az együttműködést, jelezve, hogy a magyar kormány minden támogatást megad ehhez az együttműködéshez és a Powerchina magyarországi fejlődéséhez.

Kiemelt kép: Budapest, 2018. október 9. Recep Tayyip Erdogan török köztársasági elnök (b3) és Orbán Viktor miniszterelnök (b4) Gül Baba felújított türbéjének felavatásán Budapesten 2018. október 9-én. Balról Adnan Polat török üzletember (b) és Emine Erdogan, a török elnök felesége (b2), Orbán Viktor mellett jobbról Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter (b5). MTI Fotó: Koszticsák Szilárd