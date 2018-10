Hárman meghaltak, mikor egy kisrepülőgép belecsapódott egy csoportba

Egy egymotoros Cessna egy csoportba csapódott egy csoportba a németországi Hessen tartomány egy repülőterén, a Fulda nevű falu közelében.

A repülőgép éppen emelkedni akart egy meghiúsult landolás után, áttört egy kerítésen, majd belehajtott a csoportba a vasárnap háromnegyed 4-kor történt balesetben – írta a BBC. A helyi beszámolók szerint hárman vesztették életüket, két felnőtt nő és egy 10 éves fiú. További nyolc ember megsérült.

At least 3 people die and 8 wounded after a Cessna 172 (D-EFJX) hit a group of people at Wasserkuppe Airfield, Germany. https://t.co/dgOF3HIq4B pic.twitter.com/5vifSJ3Geo

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) October 14, 2018