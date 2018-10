Újra kicsúcsosodhat Trump szerelme Kimmel

Erről is tárgyal vasárnap Mike Pompeo Phenjanban.

Az amerikai külügyminiszter október 7-én találkozik Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel. Heather Nauert külügyi szóvivő közölte, hogy Mike Pompeo szombattól háromnapos ázsiai körúton vesz részt, felkeresi Japánt, Észak-Koreát és Kínát.

Az észak-koreai vezetővel elsősorban Phenjan atomprogramjáról lesz szó, de az amerikai sajtó biztosra veszi, hogy a Donald Trump és Kim Dzsongun közötti újabb csúcstalálkozó előkészítése is szóba kerül.

A külügyi szóvivő szerint a két ország közötti viszony javulását és a tárgyalásokon elért haladást mutatja, hogy Pompeo egy éven belül negyedszer látogat Phenjanba. Az amerikai külügyminisztert múlt héten hívta meg észak-koreai kollégája.

Ri Jong Ho az ENSZ-közgyűlés ülésszakán azt mondta, Phenjan kész a korábbi csúcstalálkozón született megállapodás végrehajtására, de bírálta is Washingtont amiért nem bízik Phenjan atomfegyver-mentesítési programjában.

Az amerikai elnök néhány napja maga is azt mondta, az az érzése, hogy hamar meglesz a második csúcstalálkozó is Kim Dzsongunnal. Trump szerint Észak-Koreának atomfegyvermentessé kell válnia, ami ellen Kim Dzsongun nem is harcol, mert nagyon, nagyon okos.

Trump szerint egyébként neki köszönhető, hogy nem indult háború Észak-Korea ellen, amelynek vezetőjével nehezen indult a kapcsolatuk, de mára egymásba is szerettek, olyannyira, hogy már az idei Nobel-békedíj esélyesei közé is bekerültek.

