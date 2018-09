Navalnijt kiengedték és azonnal le is csukták

Egy olyan tüntetés miatt, amely idéjén szintén börtönben ült.

Őrizetbe vették Alekszej Navalnij orosz politikust, rögtön azután, hogy kiengedték egy moszkvai különleges börtönböl, ahol letöltötte 30 napos adminisztratív letartóztatását a politikai megmozdulások megszervezésére vonatkozó előírások megsértése miatt.

Egyik szövetségese, Leonyid Volkov a Twitteren azt írta, most is hasonló indokkal vették őrizetbe, azzal a kitétellel, hogy a megmozdulások kárt is okoztak. Az eljárást a szeptember 9-én a nyugdíjkorhatár emelése elleni tüntetések miatt kezdeményezték.

Az adminisztratív törvénysértésekről szóló törvénynek ezt a cikkét még nem alkalmazták Navalnij ellen. A politikust 100 ezertől 300 ezer rubelig (420 ezer – 1,26 millió forint) terjedő pénzbírságra, 200 órányi közmunkára vagy 20 napi letartóztatásra ítélhetik.

Szeptember 9-én – a polgármester-választás napján – Moszkvában mintegy kétezren tűntettek nem engedélyezett megmozduláson a nyugdíjkorhatár emelése ellen. A rendőrök két embert hatósági személy elleni erőszak címén vettek őrizetbe.

Navalnijt augusztus 25-én az orosz fővárosban január 28-án megtartott tiltakozás miatt börtönözték be 30 napra, vagyis az incidens alatt nem volt szabadlábon.

A politikus májusban is rács mögé került, 30 napra, nem engedélyezett tüntetés szervezése miatt. Navalnij május elején, két nappal Vlagyimir Putyin elnök újabb beiktatása előtt Nem cárunk ő nekünk! jelszóval kezdeményezett országos tüntetést.

A politikust hasonló indoklással korábban már többször elzárásra ítélték, amit ő a gyülekezési jog megsértésének minősített.

A 42 éves Alekszej Navalnij – aki a 2011-2012-es oroszországi hatalomellenes megmozdulások egyik fő szervezője volt – a 2013-as moszkvai polgármester-választáson meglepetésre a második helyen futott be.

A politikus az elmúlt két évben több országos korrupcióellenes tüntetést kezdeményezett, az idén márciusi elnökválasztáson megpróbálta Putyin kihívójaként pozícionálni magát, ám a Központi Választási Bizottság – függőben lévő büntetéseire hivatkozva – nem volt hajlandó jelöltként nyilvántartásba venni. (mti)

Kiemelt kép: MTI/EPA/Jevgenyij Feldman