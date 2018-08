Mákos bagel miatt bukta a drogtesztet egy kismama

Kellemetlen helyzetbe sodort a reggeli egy kismamát az Egyesült Államokban. Elizabeth Eden az egyik áprilisi reggel mákos bagelt evett, majd még aznap vajúdni kezdett és kórházba került. Ott a rutineljárás során vért vettek tőle és a drogteszt pozitív eredményt mutatott.

Eden mondta az orvosnak, hogy mákos péksütemény volt a reggelije, ezért teszteljék le újra, az orvos azonban ezt megtagadta és jelentette az esetet a gyámügynek. Emiatt az újszülött kislányát öt napig bent tartották a kórházban ellenőrzésre, valamint egy szociális munkást is kiutaltak Eden mellé. Végül ő zárta le az ügyet azzal, hogy a kismama nem drogozik, a bagel volt a hibás.

A Washington Post azt írja, hogy Elizabeth Eden esete egyáltalán nem egyedi, ugyanis mivel az utóbbi húsz évben jóval alacsonyabbra tették a határértékeket, a már egészen kis mennyiségű ópiát is kimutatható a vérben.

2010 októberében például egy nő azért indított pert, mert öt napra elvette tőle a gyámügy a hároméves kislányát. Az anya itt is mákos bagelt evett, de nála a munkahelyi drogteszt hozott pozitív eredményt. Az anya és ügyvédjei azzal érveltek, hogy munkahelye, a pennsylvaniai New Castle-ban található kórház jóval alacsonyabb ópiátértéket tart elfogadhatónak a vérben, mint a szövetségi munkaügyi szabályok, ezen felül a kórház nem is próbált meggyőződni arról, hogy a felperes fogyasztott-e máktartalmú ételt a teszt előtt.

Az alperes kórház és annak fenntartója végült 143 500 dollár sérelemdíjat fizettek az anyának, és kijelentették, hogy átdolgozzák a szabályzatot.

Kiemelt kép: Europress