Kim Dzsong Un az ujja köré csavarta a dél-koreaiakat

Tetszett az embereknek, amit a pénteki találkozón előadott Észak-Korea vezére.

A múlt pénteki csúcstalálkozó gyökeresen megváltoztatta a dél-koreaiak véleményét Kim Dzsong Unról – írja a Bloomberg a Korea Research Center közvélemény-kutatása nyomán. A felmérésből kiderül, hogy a dél-koreaiak 78 százaléka bízik az északi vezetőben, míg egy másfél hónappal ezelőtti Gallup-kutatásnál még csak tíz százalék volt ez az arány.

Kim Dzsong Un és Mun Dzse In dél-koreai elnök találkozója tele volt teátrális elemekkel, de ennél fontosabb a két vezető közös nyilatkozata, amiben kifejezték szándékukat a békemegállapodásra és a Koreai-félsziget teljes nukleáris leszerelésére. Kim emellett a hasonló találkozók gyakoribbá tételét is szorgalmazta.

Az észak-koreai vezér bizalmi indexe most majdnem akkora, mint Muné, aki 86 százalékos, rekord nagyságú támogatottsággal büszkélkedhet. A kérdés most a Bloomberg szerint az, hogy a Kim Dzsong Unról alkotott pozitív kép kitart-e a Donald Trumppal esedékes, ugyancsak történelmi találkozóig, és az után is.