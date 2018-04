Trump meglépte, megtámadta Szíriát

Az amerikai elnök légicsapásokat rendelt el Szíriában. A brit kormányfő és a francia elnök támogatta az akciót.

Donald Trump a Fehér Házban a nemzethez címzett – és a nagy amerikai tévéállomások által élőben közvetített – nyilatkozatában közölte: célzott légicsapásokra adott utasítást, válaszul az április 7-én a kelet-gútai Dúma városában elkövetett vegyifegyver-támadásra.

A légicsapásokat az Egyesült Államok az Egyesült Királysággal és Franciaországgal együttműködve hajtotta végre feltételezett vegyifegyver-raktárak ellen. Eddig ez volt a legnagyobb katonai akció Bassár el-Aszad elnök rendszere ellen.

Donald Trump kiemelte: a légicsapások célja az elrettentés vegyi fegyverek előállításától, terjesztésétől és alkalmazásától. A dúmai vegyifegyver-támadásról és Aszad elnökről Trump azt mondta:

ezek nem egy ember tettei voltak. Ez egy szörnyeteg által elkövetett bűncselekmény volt.

Az amerikai elnök élesen bírálta Oroszországot és Iránt – az Aszad-rendszer két támogatóját.

Irántól és Oroszországtól azt kérdezem: milyen nemzet az, amely ártatlan férfiakat, nőket, gyermekeket legyilkoló tömegmészárossal akar közösséget vállalni

– fogalmazott Trump, aki szerint Moszkvának el kell döntenie, hogy ezen a sötét úton halad-e tovább, vagy csatlakozik a civilizált nemzetekhez. Az elnök azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok semmilyen körülmények között nem akar Szíriában maradni.

Trump pengeélen táncol: egy rossz parancs, és kitör a háború Egy szíriai vegyi támadás miatt kiújult a feszültség Oroszország és az Egyesült Államok között.

Theresa May brit miniszterelnök szombat hajnalban jelentette be, hogy engedélyezte a brit fegyveres erők összehangolt és célzott támadásait Szíriában. May szerint az akció célja a szíriai rezsim vegyifegyver-kapacitásának leépítése, és az, hogy elrettentse a szír vezetést ilyen fegyverek használatától.

A brit kormányfő megerősítette, hogy Nagy-Britannia amerikai és francia szövetségeseivel együtt vesz részt az akcióban.

Theresa May tényként közölte, hogy a szíriai Dúma városában egy hete vegyifegyver-támadás történt, a halálos áldozatok száma elérhette a 75-öt, köztük gyerekek is voltak.

A szíriai rezsim a múltban is használt vegyi fegyvereket saját népe ellen a legkegyetlenebb, legelborzasztóbb módon, és jelentős mennyiségű információ, köztük hírszerzési adatok utalnak arra, hogy a legutóbbi támadásért is a szíriai vezetést terheli a felelősség – tette hozzá.

Cikkünk frissül!

Emmanuel Macron francia államfő

Kiemelt kép: Europress/AFP/ Brendan Smialowski