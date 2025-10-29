A Mediaworks exelnöke átvette az irányítást az erdélyi fideszes média felett

Október közepén lemondott a romániai magyar sajtó jelentős részét tömörítő Erdélyi Médiatér Egyesület vezetője, majd még aznap felvételét kérte és ki is nevezték a szervezet élére Toót-Holló Tamást, a magyarországi kormánypropagandát tömörítő Mediaworks volt és a Magyar Nemzeti Médiaszövetség jelenlegi elnökét.

A Transtelex szerint

Toót-Holló kinevezése a magyar kormány stratégiájának része, amellyel a határon túli sajtót újra kampányüzemmódba tervezik kapcsolni.

A Magyar Hang információi szerint a kormány Toót-Hollónak a médiakonglomerátum élére helyezésével szorosabb kontroll alá vonja az ahhoz tartozó újságokat és rádiókat. Ennek hátterében az állhat, hogy a Facebookon futtatott politikai hirdetések tilalmával a kampányban újra felértékelődik a hagyományos médiumok szerepe.

Az Erdélyi Médiatér Egyesület legalább 11 milliárd forintnyi magyar közpénzhez jutott, amiből több portált, napi- és hetilapot, rádiót és helyi tévécsatornát felvásároltak. 2022-ben az összes tulajdonukban lévő nyomtatott lapot bezárták pénzhiányra hivatkozva, majd volt, amelyiket újraindították.

A Magyar Hang úgy tudja, hogy a budapesti bizalmi ember kinevezésére az erdélyi egyesület élére közvetlenül azelőtt történt, hogy október 11-én megtartották volna egy Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő balatonalmádi hotelben a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozót. A Nemzetpolitikai Államtitkárság által szervezett eseményen a külhoni kormánypárti média munkatársai mellett például Deák Dániel politikai influenszer és Király Tamás, az Ultrahang Youtube-csatorna vezetője is részt vett.