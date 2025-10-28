A kormány így fosztaná meg örökre Ruszin-Szendi Romuluszt a fegyvertartási engedélyétől

A kormány egy hét alatt elkészítette a fegyvertartási szabályokat szigorító törvénymódosítást, amely megakadályozza, hogy fegyvertartási engedélyt kapjon vagy hosszabbítson az, akivel szemben fegyverviseléssel kapcsolatos szabálysértési eljárás folyik – vette észre a Hvg.hu.

A rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, így érinti Ruszin-Szendi Romuluszt, a Tisza Párt honvédelmi szakértőjét és volt vezérkari főnököt, aki ellen eljárás indult, miután egy politikai rendezvényen engedéllyel tartott fegyvert viselt, ami tilos.

A módosítás a Fidesz kezdeményezésére született, miután a párt elfogadtatta a „politikai erőszak terjedése elleni fellépésről” szóló határozatot, amely felhívta a kormányt a fegyvertartási szabályok szigorítására. A cikk megemlíti, hogy a Mi Hazánk korábban ennek épp az ellenkezőjét, a szabályok enyhítését javasolta, de ezt a bizottság leszavazta.

A Hvg.hu érdekességként azt is megjegyzi, hogy a Fidesz saját kampánya ellentmond a „békés közélet” fenntartásáról szóló nyilatkozatnak. Nemrégiben egy mesterséges intelligencia segítségével készült képen úgy ábrázolták a Tisza elnökét, Magyar Pétert, hogy pórázon vezeti őt Manfred Weber, a Fidesz egykori európai parlamenti pártcsaládjának vezetője.