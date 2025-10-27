Magyar Péter: Új helyzet van október 23. óta

Magyar Péter szerint megváltozott a politikai helyzet az október 23-ai ünnepnap óta, ezért meghosszabbítják a Nemzet Hangja nevű tiszás konzultáció határidejét.

Új helyzet van október 23. óta. A több százezres Nemzeti Menet után mindenki számára világossá vált, hogy a TISZA mögött áll a magyar társadalom többsége. A 2026-os választást a TISZA meg fogja nyerni. Annak ellenére is meg fogja nyerni, hogy a teljes hatalmi elit összefogott Orbán Viktor hatalomban tartásáért

– írta a Tisza elnöke a Facebookján, hozzátéve, hogy a fentiek miatt november 4-ig meghosszabbítják a Nemzet Hangja második szakaszának szavazási határidejét, melyen az alábbi kérdésekben kéri ki a szimpatizánsok véleményét a párt.

„A TISZA az adócsökkentés és a nyugdíjemelés kormánya lesz. Mi vagyunk a többség!” – írta Magyar.

Október 23-án a fideszesek a Békemeneten, míg a tiszások a Nemzeti Meneten vonultak fel, ami után példátlan a számháború bontakozott ki a felek között. A miniszterelnök szerint ők kétszer annyian voltak, mint a tiszások, amit a nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs lényegében megerősített, míg a helyszínen tudományos módszertannal létszámbecslést végző szociológus hallgatók Szabó Andrea, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóintézetének igazgatóhelyettese vezetésével ennek az ellenkezőjére jutott: szerintük legalább 1,7-1,8-szer többen voltak a Tisza rendezvényén. Arról, hogy számít-e egyáltalán, hol vonultak többen, a Háromharmadban volt szó.