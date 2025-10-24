Telex: Egykori titkosszolga a Boszniában kémkedés miatt előállított magyar férfiak egyike

A beszámolók szerint a Bosznia-Hercegovinában kémkedés gyanúja miatt előállított 79 éves B. Gy. korábban valóban a magyar titkosszolgálatoknál dolgozott – írja a Telex.

A férfit egy másik, 62 éves magyar állampolgárral együtt tartóztatták fel Tuzla környékén, mert gyanúsan viselkedtek, és felmerült, hogy kémelhárító tevékenységet folytathatnak. A helyi hatóságok azt vizsgálják, milyen céllal és milyen módon érkeztek az országba, de nem egyértelmű, hogy hivatalosan is kémkedéssel meggyanúsították-e őket. A két férfi azóta már újra Magyarországon van.

A Telex azt írja, hogy B. Gy. oroszul és angolul beszél, szakmai képzettségét a Rendőrtiszti Főiskola állambiztonsági, majd a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia felderítő szakán szerezte. A hetvenes években a Magyar Néphadsereg tisztjeként szolgált, később a Belügyminisztérium kémelhárító szerveinél, majd a rendszerváltás után 1994-ig a polgári hírszerzésnél dolgozott. Ezt követően biztonsági tanácsadóként, 1998-tól pedig magánnyomozóként tevékenykedik, egy üzleti hírszerzéssel is foglalkozó cég vezetője. Több mint tíz évig a Magyar Detektív Szövetség elnöke volt, és szerepelt egy a magánnyomozókról szóló televíziós sorozatban is.

Az ügy azért kapott nagy figyelmet, mert a magyar–bosnyák kapcsolatok az utóbbi időben feszülté váltak, többek között amiatt, mivel magyar TEK-es egységek idén váratlanul Boszniába érkeztek, ami komoly diplomáciai vitát váltott ki – jegyzi meg a Telex.