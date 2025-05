Lettország sem engedi át Vucic Moszkvába tartó repülőgépét

Litvánia után Lettország is megtiltotta, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök Moszkvába tartó repülőgépe átlépje az légterét – számolt be a The European Conservative című lap. A Novisti című lap szerint a litván hatóságok „technikai és diplomáciai érzékenységre” hivatkoztak a repüléskorlátozás okaként.

Jurij Usakov, az orosz elnök egyik tanácsadója korábban bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök május 9-én kétoldalú tárgyalásokat folytat majd a szerb elnökkel – írta a Vajdaság Ma című lap a szerb sajtó alapján.

Az Európai Unió súlyos következményeket helyezett kilátásba mindazokkal szemben, akik részt vesznek a május 9-án tartandó orosz állami ünnepen, a Győzelem Napján. A náci Németország felett aratott második világháborús győzelmet az idén nyolcvanadik alkalommal ünneplik Oroszországban. Ennek keretében szerdán nagyszabású katonai parádét tartanak Moszkvában.

Robert Fico szlovák miniszterelnök gépének átrepülését először Lengyelország és Litvánia is megtagadta, ezzel próbálva akadályozni, hogy az oroszbarátnak tartott politikus részt vegyen a moszkvai állami ünnepségen. Lengyelország kedden azonban megadta az engedélyt Fico repülőgépének, miután a lengyel nagykövetség közölte, hogy Szlovákia eleget tett a Fico gépének átrepüléséhez szükséges formaságoknak. A lengyel külügyminisztérium szerdán megerősítette, hogy Fico gépét átengedik a légterükön.

Mivel nem álltak fenn hivatalos nemzetközi jogi akadályok, a lengyel fél kiadta az átrepülési engedélyt a Lengyel Köztársaság légterére

– áll a külügyi tárca közleményében. Litvánia viszont továbbra is fenntartja a tilalmat.

Amint arról kedden beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök május 9-én várhatóan nem megy se Kijevbe, se Moszkvába. Ez Magyar Levente külügyi államtitkár válaszából derült ki, amit Vadai Ágnes DK-s országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére adott.