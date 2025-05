Erdő Péter bíboros, prímás beköltözött a Szent Márta-házba, de előtte egy videóban megosztotta gondolatait az általa vezetett Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Kardinális csatornájának és a Magyar Kurír csapatával. A katolikus hírportál abból azt emelte ki, hogy a bíboros a pápaválasztást megelőző előkészítő beszélgetéseken most érezte leginkább, hogy sokan kérik a bíborosok közül is, hogy a Szentlélek működjön rajtuk keresztül a Sixtus-kápolnában is.

Erdő Péter felidézte Szent II. János Pál pápa egyik írását, amelyben egy elképzelt pápaválasztást a szellemek harcaként mutatott be.

A rossz szellemek és a Szentlélek – aki persze erősebb mindenkinél, de az ember gyenge. Az a fontos, hogy az ember hagyja, hogy a Szentlélek irányítása érvényesüljön, és ne más szellemekre hallgasson.

Ha ez történik, akkor ez egy nagyon szép pápaválasztás lehet, és a világ felé is egy reményteli üzenetet hozhat – tette hozzá, azt is felidézve, hogy még Ferenc pápa adta ki az idei szentév jelszavát: „a remény zarándokai”.

Erdő Péter ugyanakkor úgy látja: ők most egy olyan világnak hirdetik a reményt, amely remény nélküli, mert pogány. Márpedig a pogányok hiábavalóságokon járatják az eszüket,

és nincsen reménységük. Aki azt hiszi, hogy a földi élet számára »minden«, hogy annál több nincs, az a földi élet dolgait fölfokozott erővel fogja hajszolni, hiábavalóságokra túl nagy energiát fordít, és persze a többi ember felé is egy harcosabb, önzőbb magatartásformát vehet fel.

A mai embereknek reménységet hirdetni nagyon nehéz, mert Nyugaton eluralkodott az apátia ateizmusa, amely szerint nem kell törődni semmivel, holnap úgyis meghalunk. Erdő Péter ugyanakkor abban bízik: a konklávé eredményeként olyan üzenet születik, ami az egész emberiséghez szól. Szerinte nem elégséges csak világi érveléssel humanitárius segítségre buzdítani az embereket, hiszen az élet a végső reménység fényében válhat nagylelkűvé.