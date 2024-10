Az ember mostanra gyakorlatilag fel sem kapja a fejét, amikor arról olvas, hogy valaki forgalommal szemben hajtott fel egy autópályára – még akkor sem feltétlenül, ha mindezt biciklivel tette –, és az sem számít már kivételes eseménynek, ha lovak tűnnek fel a sztrádán.

Olyan esetről is írtunk nemrég, hogy valaki elektromos rollerrel száguldozott az M5-ös bevetezőjén, de még rajta is túltesz az a személy, akinek a manőverét a BP-i Autósok egyik olvasója vette videóra a napokban. Ez a személy is rollerrezett, méghozzá a Budaörsön, de mindezt nem egyedül tette, hanem egy gyerekkel a hátán.

A portál olvasója hozzátette, nem most látta először a rollerest így közlekedni a környéken, ebben a szóban forgó esetben 47 km/h sebességgel hajtottak mögötte, vagyis a rolleres is legalább ennyivel ment.