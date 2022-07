Hegedüs Zsuzsa viszonválasza Orbánnak: Ha van valaki, akiből nem néztem volna ki a fajgyűlölet legkisebb jelét, az te vagy

Megírtuk, hogy lemondott Hegedüs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott, mert felháborodott Orbán Viktor hétvégi, tusványosi beszédén. A kormányfő Hegedüs lemondását tudomásul vette, majd írt egy választ, amelyben kijelentette:

A miniszterelnök válaszára Hegedüs viszonválaszt küldött, ami lapunkhoz is eljutott.

A szociológus azzal kezdi, hogy „20 év óta Te is eléggé ismersz ahhoz, hogy tudd, mibe került nekem, ennek a levélnek a megírása”, majd megismétli, hogy egyrészt mindig is biztos volt benne, hogy az antiszemitizmus olyan távol áll Orbántól, mint Makó Jeruzsálemtől, másrészt

Hegedüs kijelenti, hogy levelében nem minősítette Orbánt, nem nevezte rasszistának vagy szélsőjobboldalinak, a tusnádfürdői szövegről beszélt.

20 éven keresztül nem tévedhettem akkorát, hogy nem veszem észre, hogy benned a legkisebb hajlam is van a már nyugaton is létező fajgyűlöletre. De még ez sem késztetett volna arra, hogy felálljak (…), ha nem Magyarország miniszterelnökeként, nyilvánosan mondod el, hanem magántársaságban. Ez utóbbi esetben ugyanis, ha tudomásomra jutott volna, maximum az jutott volna eszembe, hogy (…) magánemberként azt mondasz, amit akarsz, mint mindenki, de hasonlóképpen meglepett volna, ugyanis ahhoz elég emberismerettel rendelkezem, hogy 20 év alatt csak észrevettem volna, hogy ha elfojtottan is, de ilyenfajta gondolatok vannak a fejedben.