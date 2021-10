Egy éve ilyenkor: Szabolcs gazda ízléstelennek tartotta Edina kihívó ruháját

Mint mindig, most is mutatjuk, mely cikkeink érdekelték leginkább olvasóinkat tavaly ilyenkor.

Szűkkörű esküvőt tartott tavaly Gryllus Dorka és (azóta már) férje, Simon Kornél. A színésznő egyébként akkor éppen gyereket várt.

Voltak történések a Házasodna a gazda című műsorban is: az első napokban feladta egy nő a versenyt, miután az egyik gazda kiválasztotta őt, utána viszont az egyik gazda döntött úgy, hogy élete párját mégsem egy tévés realityben keresi meg. A Pisti gazda néven futó férfi döntött úgy, hogy elég volt.

„Nálunk a helyzet még istenes, itt sem könnyű, sőt, nehéz, de istenes” – mondta egy éve a koronavírus-járvány második hullámával kapcsolatban Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt követően. A miniszterelnök szerint a gyakran magunk elé sorolt országokban sokkal rosszabb volt a helyzet, példaként említette Belgiumot, Hollandiát, Franciaországot, Olaszországot és Ausztriát is.

Október végén a Dancing with the Stars extra produkciójaként Zséda mutatta be új dalát egy extra miniruhában. A szoknya hossza és a túlmozgásos előadás azonban nem volt a legszerencsésebb kombináció. Igaz, az énekesnő nem csak bugyit, hanem egy a ruha anyagával megegyező „valamit” is viselt, még így is kellemetlen volt nézni, ahogy a csatorna folyamatosan a lábai közül közvetítette az élős adást.

