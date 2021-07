64 új covidost találtak, de továbbra is csökken az aktív fertőzöttek száma

24 óra alatt 64 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 491-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – közölték a kormányzati honlapon.

Egy beteg elhunyt, így az elhunytak száma 30 026 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 748 157, az aktív fertőzöttek száma pedig 31 308 főre csökkent. 78 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 617 260 fő, közülük 5 428 980 fő már a második oltását is megkapta.

A kormány rendeletben rögzítette, hogy a még be nem oltott egészségügyi dolgozóknak immár kötelező a védőoltás. Ezen kívül lehet már regisztrálni a harmadik oltásra is az eeszt.gov.hu honlapon. Aki nem tud interneten foglalni az oltásra, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik oltás beadását. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás – írta a kormányzati tájékoztató honlap.