Karikó Katalin a Wired címlapjára került

Karikó Katalin lesz a Wired brit kiadásának friss címlapján. A technológiával, tudománnyal és kultúrával foglalkozó magazin aktuális száma a védőoltásokkal foglalkozik, pontosabban azzal, hogy az mRNS-vakcinák hogyan segíthetnek legyőzni az influenzát, a HIV-vírust, vagy később a zikát, a hepatitist, és a maláriát – derül ki Greg Williams főszerkesztő bejegyzéséből

A címlapot a magyar kutató is megosztotta a Twitteren és azt is elárulta, hogy a fotót a „szuper tehetséges” brit fotós, Platon készítette, aki számos híres embert fényképezett már Barack Obamától Vlagyimir Putyinon keresztül Muhammad Ali-ig.

.. and the portrait was taken by Platon, the famous, super-talented British photographer. https://t.co/aOpH5zmKua

— Katalin Kariko (@kkariko) June 1, 2021