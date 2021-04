Bevetették az első önkénteseket a kórházban és háziorvosoknál

Már a harmadik csoportot is kiképezték egészségügyi önkéntesnek a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének kezdeményezésére indult projektben, így kéttucatnyi olyan, a programra belső indíttatásból jelentkezett személy van, aki bármikor bevethető az egészségügyi intézményekben. De ennél is nagyobb előrelépés történt, már két önkéntest fogadott kórház, néhányan pedig háziorvosok mellé álltak be segíteni – tudtuk meg Szijjártó Lászlótól, a képzés egyik ötletgazdájától, a területi szervezet elnökétől. És egy második kórház is jelezte, szívesen veszi az önkéntes segítségét.

Egy hónapja tették közzé Szijjártóék a felhívást, és több mint 300-an jelentkeztek rá, számuk még mindig bővül. Néhány orvos pár órás képzéssel felvértezi a jelentkezőket olyan tudással, hogy akár Covid-osztályokon vagy oltópontokon, akár háziorvosok mellett tudjanak segíteni, közreműködésük sokszor életet ment, szó szerint. Képzésükről képet kaphatunk a 444.hu nemrégi videójából is.

Szijjártóék nem fogják elengedni a kiképzettek kezét, folyamatos szakmai és mentális támogatást adni majd azoknak, akiknek lesz lehetőségük segíteni a betegeknek.