Készek a bevetésre a kórházaknak kiképzett önkéntesek

Szükség van a segítségre a kórházakban, a háziorvosoknál, az oltópontokon. Az orvosi kamara egyik megyei szervezete két turnusban képzett önkénteseket, de a kórházak nem merik fogadni őket. Központi iránymutatásra várnak.

Hónapok óta heroikus küzdelmet folytatnak az orvosok és az ápolók a kórházakban meg a háziorvosi rendelőkben, eddig is kevesen voltak, de az új egészségügyi szolgálati jogviszony keresztülverésével a kormány mintegy 5 ezer dolgozó (főként ápoló, kisebb részben orvos) számára elfogadhatatlanná tette az egészségügyben maradást. A kórházak hetek óta telítettek a súlyos állapotú koronavírusos betegekkel, így az egészségügyi dolgozók nagyon leterheltek.

Kicsivel jobb szervezéssel, kicsivel több ápolóval, nagyobb odafigyeléssel el lehetne kerülni újabb fertőzéseket, meg lehetne előzni értelmetlen szenvedést – ehhez azonban új embereket kellene gyorsan bevonni a védekezésbe. Ez volt a kiindulópontja a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének, amely néhány hete önkéntesek toborzásába kezdett, és két turnus már túl is van a képzésen.

Először 10, aztán 19 fő vett részt a párórás képzésen abból a durván 300 főből, akik az ország minden pontjáról jelentkeztek a felkészítésre – tudtuk meg Szijjártó Lászlótól, a megyei szervezet elnökétől. (Csongrádból, Szabolcsból, Baranyából, Budapestről is kérdezték, tudnak-e helyben hasonló programon részt venni.) A békeidőben a mosonmagyaróvári kórház gyerekosztályát vezető, és Hollandiában is gyógyító, gyerektüdőgyógyász Szijjártó mostanában maga is covidos felnőtt betegeket gyógyít, mellette háziorvos felesége, Kovács Beáta, egy gyerekorvos szakorvosjelölt, Sragner Angéla és egy másik világlátott orvos, Csizmadia József tartották a jelentkezőknek a képzést – derül ki a képzésen részt vett telexes újságíró beszámolójából.

Olyanok is jelentkeztek (mérnök, jogász, ügyész, logisztikus, egészségügyi topmenedzser, ápoló, orvos), akiket már a képzési projektbe is nyomban be tudtak vonni Szijjártóék, a beérkező e-maileket kezelik, tárgyalásokat folytatnak. A legtöbben belső indíttatásból jelentkeztek az önkéntes képzésre, példát szeretnének mutatni gyereküknek, esetleg a családjukban volt covidban meghalt személy, vagy csupán – látva a nagy bajt – segíteni szeretnének másokon.

Már az is segítséget jelentene a kórházakban, ha az önkéntes szemmel tartaná az oxigént kapó koronavírusosakat, nem csúszott-e félre a maszkjuk. Egy szakképzett ápolónak ezer dolga van, nem tudja mindig észrevenni, ha az egyik betegnél nem passzol pontosan a maszk, márpedig, ha csak 1–2 óra múlva veszi ezt észre, és ez a második vagy harmadik alkalommal fordul elő (ez pedig nem fikció ekkora hajtásban), akkor lehet, hogy már menthetetlen lesz a beteg – magyarázza Szijjártó László, mekkora segítség lenne a covid-osztályokon önkéntesekre. De az oltópontokon is jól jönne a plusz erő, aki akár csak tájékoztatja az embereket, figyelmezteti őket, ha túl közel mennek egymáshoz, vagy nem viselnek maszkot. A háziorvosoknál is elkélne a segítség, annyi az adminisztratív teendőjük.

A MOK megyei szervezetének vezetősége előbb körbe kérdezett a kórházakban, hogy kellene-e plusz erő. Szijjártóék kiképeztek eddig több mint kéttucatnyi önkéntest, de a kórházak mégsem merték őket fogadni. Előre nem zárkóztak el ettől a kórházak, de félnek, központi iránymutatásra várnak – ezt érzékeli Szijjártó László a kivárás mögött.

A képzést szervezők a felhívásukban nem rejtették véka alá, nem tudják garantálni, hogy a kórházak igénybe is veszik az ingyenes szolgálatukat, most a szervezők tárgyalásokat kezdeményeztek az Országos Kórházi Főigazgatósággal az önkéntesek bevetése érdekében. (Az OKF is keres önkénteseket, ezért remélik azt Szijjártóék, hogy lesz fogadókészség az általuk pár óra alatt fontos teendők ellátására kiképzettek esetén.) A Győr-Moson-Sopron megyei MOK kezdeményezését látva más megyei szervezet is érdeklődik, de akadnak szkeptikusak is, akik nem igazán értik, miért van szükség erre.

Szijjártóék nem fogják elengedni a kiképzettek kezét, folyamatos szakmai és mentális támogatást adni majd azoknak, akiknek lesz lehetőségük segíteni a betegeknek.