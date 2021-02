Törölte a kormánynak hálálkodó, 1100 dislike-ot gyűjtő videóját a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója

Már zárt körben sem érhető el az a videó, amelyben a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója mondta el, mennyire sokat segített az ágazaton a kormány és milyen keveset tett Brüsszel – írta meg a Telex.

Guller Zoltán a kormányzatnak küldött hálálkodást azután tette nem nyilvánossá, hogy 11 like-ot és 1100 dislike-ot gyűjtött be a Facebookon. Azután már nem lehetett látni a reakciókat, ám vasárnapra a videó teljesen eltűnt.

Az eltüntetett videóban Guller úgy fogalmazott:

„Az elmúlt hónapok bizonyították, hogy ebben a harcban egyedül vagyunk. Csak magunkra tudunk számítani. Brüsszelben csak tanácskoznak. Egyik bizottsági ülés követi a másikat, de egyetlen olyan intézkedés, ami a magyar vállalkozásokat segítené, nem született. Nem jön segítség Budapestről sem. Pedig ideje volna Bécs, Prága, Berlin vagy éppen Róma önkormányzatától tanulni, és pénzzel, kedvezményekkel vagy legalább valamivel segíteni a turisztikai vállalkozásokat. Az összefogás, a közös gondolkodás, a segíteni akarás helyett sokszor csak hamissággal, fenyegetéssel, hazugsággal, mostanság pedig bojkottal találkozunk.” A kormányfő lánya, Orbán Ráhel szakmai segítségét is igénybe vevő MTÜ vezetője azt is elmondta benne, hogy: „A járvány miatt elképesztő ütés érte a magyar gazdaságot, azon belül is a turizmust. A kormány azonban az első pillanattól ott állt önök mellett. Mi adóemelés helyett adót csökkentünk, és támogattunk és támogatunk mindenkit, akit tudunk.”

Az MTÜ közpénzes segítségeiről gyakran írtunk, például akkor, amikor kiderült, hogy

a balatoni vendéglátóhelyek közül Laposa Bence érdekeltségei kapták a legtöbb támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, miközben ő a szervezet tanácsadója, és a hírek szerint ő tett javaslatot a támogatottak névsorára is,

Majdnem hatszor akkora vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg a belügyminiszter bizalmasaihoz kerüt lovasberényi kormányüdülőre, mint amennyiért az állam eladta a hotelt,

Milliárdokat osztottak szét titokban úgy, hogy bőven jutott közpénz kormányközeli üzletembereknek,

Orbán falujába és Mészáros-féle kempingre is jut a titokban osztott állami pénzből.

Egy volt focista megalapította első cégét, megpályázott nyolc milliárd forint állami támogatást, és meg is kapta.