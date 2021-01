Titkos találkozó után lett botrány a turizmuspénzek fű alatti kiosztásából

A balatoni vendéglátóhelyek közül Laposa Bence érdekeltségei kapták a legtöbb támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, miközben ő a szervezet tanácsadója, és a hírek szerint ő tett javaslatot a támogatottak névsorára is. Az általa vezetett érdekvédelmi szervezetben akkora feszültséget okozott a pénzosztás, hogy a badacsonyi borász felajánlotta lemondását a Balatoni Kör éléről.

Csaknem 1,5 milliárd forint egyedi támogatást ítélt meg a Magyar Turisztikai Ügynökség a Balatoni Kör és a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) negyven tagjának – tudta meg a 24.hu. Ahogy azt is, hogy előbbi, a balatoni gasztronómia és vendéglátás érdekvédelmét célul tűző egyesületben az állami pénzek kiosztásának módja és átláthatatlansága akkora feszültséget okozott, hogy a napokban az elnök, Laposa Bence – akinek érdekeltségei nem mellesleg a legnagyobb összegű támogatásokat zsebelték be – és a teljes elnökség felajánlotta a lemondását.

Információnk szerint a tagok egy részénél – érthetően leginkább azoknál, akik kimaradtak a pénzosztásból – az ütötte ki a biztosítékot, hogy Laposa egy listát adott le az MTÜ-nek, amelyen a támogatandó vállalkozások neve szerepelt. Laposa pedig két érdekeltségével is a legnagyobb, 71,5 millió forintos támogatást nyerte el.

A fenti táblázatban a nyertes pályázatok láthatók, az összeg szerinti csökkenő sorrendben. A negyven kedvezményezettből csupán néhány nem tagja sem a Balaton Körnek, sem a SVÉT-nek, de ők is szoros kapcsolatban vannak e két szervezettel, így kerülhettek a listára.

Laposa Bence egyébként 2015-ben lett a Balatoni Kör elnöke, 2018-ban pedig Orbán Viktor miniszterelnöktől és Guller Zoltántól, a turisztikai ügynökség vezérigazgatójától vehette át a Pro Turismo díjat a balatoni turizmus megerősítéséért végzett munkájáért. Egy évvel később a Kishableány panzió létrehozására 173 millió forint állami támogatást ítéltek meg cégének a Kisfaludy-programban, majd ehhez még tavaly hozzácsaptak 315 milliót. Majd pedig nemrég a Frissterasz bővítésére és az ugyancsak badacsonyi Laposa Birtok teraszának felújítására is megítélt neki 143 millió forintot a turisztikai ügynökség. Vagyis a család cégei 2019 nyara óta 631 millió forintot kaptak az állami szervezettől.

Laposa ráadásul nem csak kapja a támogatásokat, azok odaítélésben is szerepe van.

Több forrásunk szerint tavaly augusztusban a badacsonyi borász találkozóra hívta azokat, akiket a Balatoni Kör elnökeként érdemesnek tartott az MTÜ támogatására, és szerepeltek az általa e célból leadott listán. A balatonfüredi Aura Hotelben tartott megbeszélésen az MTÜ diszkréciót kért a jelenlévőktől, így azok a Balatoni Kör-tagok, akik kimaradtak az állami pénzosztásból, nem is tudtak az összejövetelről. A találkozón az MTÜ képviselői ismertették az egyedi támogatás részleteit, novemberben pedig a kiválasztottak kaptak egy levelet és egy kapcsolattartót a turisztikai ügynökségtől. Ezután pár nap állt rendelkezésükre a pályázat beadására, majd hamarosan megkapták a támogatási okiratokat.

Forrásaink azt is állították, „közismert”, hogy Laposa az MTÜ tanácsadója, és a Facebook-oldalán valóban az olvasható, hogy a turisztikai ügynökség szakmai tanácsadó testületének a tagja.

Kerestük Laposa Bencét, hogy az MTÜ-nek végzett tanácsadói munkájáról és a vissza nem térítendő egyedi támogatások folyósítása érdekében leadott listájáról érdeklődjünk, de csak egy közleményt juttatott el lapunknak, amiben arról írnak, hogy „a dinamikus fejlődése miatt válaszúthoz érkezett a Balatoni Kör, és a továbblépésnek elengedhetetlen feltétele egy szervezeti átalakulás

ezért az egyesület elnöke és teljes elnöksége felajánlotta lemondását. Az elnökség ügyvivőként folytatja tovább a munkáját, a következő közgyűlésig, melyet a legkorábbi időpontban megtartunk, mihelyt a pandémiahelyzet jogilag lehetővé teszi.

A Magyar Turisztikai Ügynökség lapunknak küldött válaszából kiderült, hogy a Balatoni Kör tagjaival folytatott füredi megbeszélésen valóban jelen volt Guller Zoltán is. Az ügynökség tájékoztatása szerint a találkozón az MTÜ vezetője ismertette a kormány intézkedéseit, és elmondta azt is, hogy „globális”, a vendéglátóhelyeket célzó pályázat nem várható, erről szóló kormányzati döntés nincs. Ám felhívta a figyelmet arra, hogy „kérelem benyújtására mindenkinek lehetősége van, egyetlen turisztikai attrakcióként értelmezhető ötlet sem eshet el támogatástól, ha van rá forrás”.

Informátoraink szerint ennél komolyabb segítséget kaptak a kiválasztott vendéglátósok. Akadt olyan, aki az augusztusi találkozón még nem felelt meg az MTÜ által ismertetett elképzeléseknek, de októberben új céget alapított, és néhány hónappal később be is húzta az állami támogatást. A Martinus Birtok Kft.-ről van szó, amelynek ügyvezetője, Ruppert Márton, aki kérdésünkre elismerte, hogy múlt nyáron „volt egy esemény”, de azt állította, nem emlékszik, hol volt, és arra sem, hogy kik voltak ott a találkozón, így azt sem tudja felidézni, mi hangzott el.

Majd megkérdezte, mi közünk van a projektjéhez, amikor pedig jeleztük, hogy közpénzből építheti fel borteraszát és vendégházát, csak annyit kérdezett: „És?”

A panaszos hangok szerint akadt olyan is, aki szerepelt a Balatoni Kör listáján, de végül nem jutott támogatáshoz, ami mögött ők politikai okokat sejtenek.

A Magyar Turisztikai Ügynökség többszöri kérdésünk ellenére sem válaszolt arra, hogy Laposa Bence mióta és milyen díjazásért dolgozik tanácsadóként az MTÜ-nek, és arra sem, igaz-e, hogy kihúztak neveket a Laposa által átadott listáról. Azt ugyanakkor visszautasították, hogy titkolóznának az állami pénzekről, mondván, „a támogatásokról szóló döntéseket minden esetben közzétesszük a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, önök is innen tájékozódnak.”

Ahogy arról korábban többször írtunk, a Magyar Turisztikai Ügynökség átláthatatlanul, sok esetben Fidesz-közeli vállalkozóknak és fideszes önkormányzatoknak oszt ki egyedi támogatásokat. Ezek jelenleg egy 181 oldalas .pdf-dokumentum részeként találhatók meg az MTÜ honlapján, ráadásul azt sem tudni, hogy kik vesznek részt a támogatások szétosztásában. Korábban a turisztikai ügynökség azt állította, hogy szakmai szempontok alapján, egy szakmai grémium segítségével Guller Zoltán döntése alapján ítélik oda az egyedi támogatásokat. Azt azonban lassan egy éve nem árulják el, hogy kikből áll az említett grémium.

Ismét milliárdokat osztottak szét titokban: Orbán volt minisztere és a Mocsai család is a nyertesek közt Fellegi Tamásék 1,5 milliárdot kaptak szállodafejlesztésre az átláthatatlanul osztogatott turisztikai támogatásokból. A Lázár János felügyelte Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. is hozzájutott 840 millió forinthoz a Hotel Nonius megújítására.

Úgy tudjuk, hogy a Balatoni Körben tapasztalhatónál jóval kisebb hullámokat vert a támogatások kiosztása a 16 vidéki éttermet tömörítő SVÉT-nél, ahol a jelek szerint mindenki elégedett. A szervezet elnöke, Ruprecht László ugyan lapunknak küldött válaszában nem említette, hogy a tagok személyesen is találkoztak Guller Zoltánnal, de arról írt, hogy ők keresték meg az MTÜ vezérigazgatóját, hogy „a válság okozta károk enyhítése érdekében, milyen lehetőségek vannak, hogy az újranyitást vagy az akkor még feltételezett második hullámot átvészeljék a SVÉT-tagok.” Jelezték azt is, hogy éttermi közösségük csaknem ötszáz munkavállalót foglalkoztat közvetlenül, és fontos nekik a helyi, illetve a hazai nyersanyagok felhasználása, ezért az éttermek működése még a válság idején is megélhetést tudott biztosítani több, mezőgazdasággal foglalkozó családnak és őstermelőnek.

Ruprecht szerint Guller Zoltán ezt követően arra „biztatta” tagjaikat, hogy adjanak be egyedi támogatási kérelmeket, hiszen az „MTÜ kész megvizsgálni minden fejlesztési vagy támogatási igényt, amely a turizmus, a kis és középvállalkozások fejlődését célozza”. Ugyanakkor a SVÉT vezetője hangsúlyozta, hogy a pályázatokat mindenki egyénileg intézte.