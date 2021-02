Kósa Lajos többször is arra készült, hogy a csengeri örökösnővel együtt találkozik a német pénzügyminiszterrel

Juhász Péter korábbi önkormányzati képviselő egy videóban ismertette Kósa Lajos és feleségének vallomásait, melyet a csengeri örökösnő, Sz. Gáborné ügyében tettek a rendőrségen. Juhász Péter ezek alapján arról beszél, hogy Kósa igazat mondott akkor, amikor azt állította, hogy ebben az ügyben soha nem járt Németországban, de arról még eddig nem lehetett tudni, hogy ez nem rajta múlt. Sz. Gáborné ugyanis háromszor is hívta Kósát Németországba, de a csengeri örökösnő végül mindig lemondta a találkozókat.

Kósa feleségének vallomásából az derül ki, hogy a fideszes politikust többek között azért hívta Sz. Gáborné Németországba, hogy a pénzügyminiszterrel, Wolfgang Schäublével találkozzanak.

Kósa Lajos feleségének vallomása szerint már konkrét időpontot is megbeszéltek, a politikus pedig őt hívta tolmácsolni. Végül nem szívesen, de igen mondott a felkérésre. A találkozókat viszont Sz. Gáborné rendre az utolsó napokban lemondta.

A vallomásból kiderül, hogy Kósa feleségében egy idő után már felmerült, hogy itt valami nem stimmel:

Emlékszem, hogy azután megbeszélt a férjemmel még egy harmadik időpontot is, de én már a második után kértem a férjemet, hogy ne említse nekem ezeket, ne kérjen ezzel kapcsolatosan tőlem semmit

– mondta Kósa felesége. A politikus vallomásában az szerepel, hogy Sz. Gáborné hívta Németországba és Svájcba is, de előbbi útra soha nem került sor. Kósa arról is beszélt, hogy az örökösnő mondta neki, hogy Schäuble lánya fel fogja hívni. Fel is hívta egy női hang, de három mondat után a vonal megszakadt – állította Kósa, aki a Blikk megkeresésére azt mondta, hogy nincs információja a német kormányok programszervezőiről, majd arról beszélt, hogy:

A magam részéről első kézből tájékoztatom: minden nagyrabecsülésem ellenére nem terveztem találkozót Schäuble úrral, s talán ez is lehet az oka annak, hogy nem volt szerencsém találkozni vele.

– jelentette ki a Blikknek, ellentmondva a saját feleségének.