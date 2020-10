A magyar kormány reakciója a nizzai merényletre: Soros

Mély megrendüléssel értesültünk a franciaországi Nizzában történtekről – írja közleményében a Miniszterelnökség.

Mint ismert, csütörtök reggel egy késes férfi lefejezett egy nőt és két másik embert megölt a nizzai Notre-Dame-bazilikában. Nem sokkal később a rendőrök Avignon közelében agyonlőttek egy férfit, aki lőfegyverrel fenyegetett járókelőket az utcán.

Az Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár által aláírt közleményben kiemeli, magyar kormány felismerte azt a tényt, hogy a világ legüldözöttebb vallása a kereszténység, tavalyhoz képest 15 millióval több, 260 millió keresztény szenved üldöztetést a hite miatt.

-írják.

Hozzáteszik,

a keresztény emberek élete azonban már nem csak a Közel-Keleten vagy Afrikában van veszélyben, hanem Európa szívében is. Súlyos aggodalomra ad okot, hogy az évekkel ezelőtt elindult illegális migrációs hullámot elvtelenül segítő és támogató nemzetközi baloldal és a velük együttműködő Soros-szervezetek – mint például a Migration Aid – tevékenysége lehetővé tette, hogy európai országokban a nyílt utcán, vagy éppen a templomokban ártatlanokat fejezhessenek le, vagy végezhessenek ki más bestiális módszerekkel iszlamista szélsőségesek. Magyarország a kezdetektől határozottan ellenzi és hatékonyan fel is lép az illegális migrációval szemben, ahogyan ezt a jövőben is meg fogja tenni.