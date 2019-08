Három ügyintéző jut több százezer külföldön dolgozó magyarra

Egyetlen papíron múlik, hogy a magyar családok hozzájussanak az osztrák családtámogatásokhoz, de a magyar állam képtelen kiállítani az igazolást, mert nincs elég ügyintéző – írta szerdai blogbejegyzésében Szél Bernadett. A független országgyűlési képviselő azt írja, hogy olyan családokról van szó, akik Magyarországon élnek és nevelik a gyereküket, de az egyik szülő Ausztriában dolgozik.

Hivatalosan a procedúra úgy zajlik, hogy a magyar családok az osztrák társadalombiztosítónál vagy adóhatóságnál kérvényezik a családtámogatást. Az osztrák fél ekkor igazolást kér az ügyfél adatairól a magyar folyósító szervtől az úgynevezett E411-es nyomtatványon, majd a magyar ügyféllel való adategyeztetést követően a Magyar Államkincstár (MÁK) leigazolja a nyomtatványokat, és visszaküldi Ausztriába.

Valójában nem ez történik, ugyanis egyszerűen nincs elég ember a magyar oldalon, ahogy ezt Szél Bernadett szerint MÁK is elismerte egy érintettnek küldött levelében. Ráadásul nem is csak az Ausztriában dolgozó magyarokat érinti a probléma, hanem a más országokban dolgozókat is.

A Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztályán több százezer külföldi munkavállaló ügyében jelenleg 3 ügyintéző dolgozik, és az E411-nyomtatványok leigazolásán kívül minden egyéb technikai feladatot (iktatást, szkennelést, borítékolást) is mi intézünk, ezért nincs lehetőségünk arra, hogy minden beérkezett nyomtatványt leigazoljunk, de az ügyfelek kérésére minden ügyet előreveszünk. Heti szinten több ezer leigazolandó nyomtatvány érkezik, de kapacitás hiányában előzőekben leírtak miatt nincs lehetőségünk az összes E411- nyomtatvány határidőben történő leigazolására.

A politikus felidézi, hogy már 2015-ben jelezte ezt a problémát és felszólította Lázár János akkori kancelláriaminisztert, hogy tegyen rendet, de mindössze annyi történt, hogy vizsgálatot rendelt el az akkor illetékes Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál. A vizsgálat során kiderült, hogy a hivatal nem tudja tartani a határidőket, tízezer család vár hosszú ideje az igazolás kiállítására.

Lázár azt ígérte, felgyorsul az ügymenet, növelik az ügyintézők számát. Pár évvel később azonban jött az újabb átszervezés, a magyar-osztrák ügyek a megyei kormányhivataltól a Győri és Szombathelyi Járási Hivatalhoz kerültek, viszont az E411-es igazolásokat befogadó központi szerv a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztálya lett, amely nem bír el minden üggyel.

És van egy további probléma is:

[H]a a másik félnek – jellemzően az anyának – Magyarországon van jogviszonya, akkor Magyarországon kap ellátást, Ausztriától csak kiegészítést (különbözetet), ha viszont nincs jogviszonya, akkor a család az osztrák ellátásra jogosult. Ez viszont a magyar állam tehetetlensége miatt akár egy-másfél évet is késik. Ha pedig az ügyfél érdeklődne az ügye állásáról, szintén falakba ütközik: az Államkincstár telefonon elérhetetlen, van, aki fél éve (!) próbálkozik. Ehhez képest egy anya elmondta nekem, hogy az osztrák hivatalokban minden ügyintéző, osztályvezető bármikor elérhető.

