A csodatévő postás és a jog

Sokan vannak, akik reménytelen helyzetben lévő beteg embereknek kínálják a gyors, akár csodaszerű gyógyulás ígéretét és mindig vannak olyanok is, akik ezt elhiszik. Nemrégiben mutatuk be egy „csodatevő” oroszlányi postás történetét, a szerkesztőségünkhöz érkező levéláradat pedig jól mutatta, hogy hiába a cikk meglehetőesn kétkedő hangvétele, hatalmas az érdeklődés az ilyen ajánlatok iránt. Fontos azonban tudni, hogy a jog szigorúan szabályozza azoknak a körét, akik gyógyító tevékenységet végezhetnek és a hamis ígéretekkel kecsegtetők akár bűncselekményt is elkövethetnek.

Kivételesen egy személyes emlékemet szeretném megosztani önökkel. Kezdő bíró voltam, amikor kipattant az úgynevezett „simogatós Buddha” ügy. Egy cég azt hirdette, hogy aki vásárol tőlük – az akkor még nagy összegnek számító – néhány ezer forintért egy 4-5 cm-es, aranyozott Buddha-szobrocskát és rendszeresen simogatja a kis Buddha hasát, hamarosan meggazdagodik. A cég még azt is megígérte, hogy ha a vevő rövid időn belül mégsem lenne dúsgazdag, visszaküldheti a szobrot és visszakapja a pénzét. Néhányan így is tettek, ők valóban vissza is kapták a vételárat, a túlnyomó többség azonban rendszeresen simogatott és várta a csodát. A cég embereit az elsőfokú bíróság üzletszerű csalás miatt elítélte. Fellebbeztek, és ennek kapcsán a másodfokú bíróságon hatalmas vita alakult ki.

Bevallom, én azon az állásponton voltam, hogy van az emberi hülyeségnek egy olyan foka, amelyik már nem érdemel büntetőjogi védelmet. A többiek leszavaztak. Rá kellett jönnöm, nekik volt igazuk.

Az azóta eltelt sok-sok év alatt egyre szemérmetlenebbek lettek az emberi hiszékenység vámszedői.

Mindez most arról az oroszlányi postásról jutott eszembe, aki „másodállásban” a ráktól kezdve mindenféle betegséget kézrátétellel gyógyít. Azt állítja, hogy szerveket tud „felépíteni” és hogy a torokgyulladást a ki nem mondott szavak és gondolatok okozzák. A „reikit” már nem mindig alkalmazza, az „égiek” mondják meg neki, mikor mire van szükség a „gyógyításhoz”. Ha netán önök nem tudnák, mi az a reiki, elmondom: aki ezt a módszert alkalmazza, a tenyerén keresztül küld „gyógyító energiát” a betegnek. Persze egyetlen olyan betegség sincs, akinél klinikai vizsgálatok igazolták volna a módszer hatékonyságát.

Nem terjeszteném tovább azt a sok zagyvaságot, amellyel a postás betegeit és a 24.hu újságíróját kábította, utóbbi szerencsére nagyobb baj nélkül megúszta a riporteri elhivatottságból vállalt kalandot. Nem volt ilyen szerencsés azonban az a kisfiú, akinek „fényevő” szülei nem adtak megfelelő táplálékot, és a kicsi másfél éves korában, négy és fél kilós testsúllyal meghalt. A „fényevök” szerint az élet táplálkozás nélkül is lehetséges, mert az ember képes a napfényből energiát nyerni. A fényevés egy – mint ebből az ügyből is látszik – gyakran halálhoz vezető áltudomány.

A táblabíróság jogerős ítéletével a szülőket különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 12-12 évi, a nagyszülőket 10, illetve 9 évi szabadságvesztésre, a természetgyógyászt, aki a gyerek vízfejűségét „varázsvesszővel” próbálta gyógyítani foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt 3 évi börtönre ítélte és végleg eltiltotta az alternatív gyógyászattól.

Egy zalai férfi csoportosan „gyógyította” híveit, szerényen sejtetve, nem kizárt, hogy ő maga Jézus reinkarnációja. Az esetenként 50-60 fős csoport tagjai fejenként 8 ezer forintot fizettek a „csodáért”. Szerényen számolva is legalább 400 ezer forint összejött egy-egy ilyen ülés alkalmával, vagyis jó pár millió havonta. Ráadásul ez a 65 éves „Jézus-reinkarnáció” még propagandát is kifejtett az egészségügyi dolgozókkal szemben, akik „tudvalévően a gonosz holdról inkarnálódtak”. Többeket lebeszélt arról, hogy orvoshoz forduljanak, vagy antibiotikumot szedjenek. Az már igazán csak hab volt a tortán, hogy a fiatal nőket szexuálisan is manipulálta. Csalás és kuruzslás miatt indult ellene az idén nyomozás.

Sajnos lekéstük a Magyar Apiterápiás Társaság kaptár-terápiás márciusi előadását, melynek beharangozója egy orosz méhész fantasztikus történetét meséli el. A méhész már alig tudott mozogni, midőn elsántikált a méhesébe és rátámaszkodott az egyik kaptárra. Hamarosan azt észlelte, hogy fájdalmai enyhültek, állapota javult. „Ebből fejlődött ki az ágy, alatta a méhcsaládokkal. Itt legfőképpen energetikai jelenségeket gyanítunk a háttérben.” Nyilván a konferencia sikerének köszönhető, hogy az agrárminisztérium 500 ezer forint támogatást adott a szervezetnek ahhoz, hogy a Beck Félix Bódogról, a méhméreg-terápia kitalálójáról szóló könyvet kiadhassák. Az elmélet szerint a méhfullánk „ibolyántúli fényt bocsát ki magából, és ettől az emberi szövetek friss oxigénhez jutnak”. „Természetesen” a méh-méreg is majdnem minden betegséget gyógyít, ami ugye eleve enyhén szólva gyanakodásra ad okot. Az pedig végképp, hogy soha, sehol egyetlen klinikai kísérlet sem bizonyította hatásosságát. Ami még ennél is rosszabb, a méhcsípés allergiás tüneteket okozva akár az így kezelt ember halálát is eredményezheti. És hogy ez nem csak elméleti veszély, az kiderül az Indexnek egy spanyol kórház esetét is ismertető cikkéből: egy méhméreg-terápiával kezelt spanyol nő halt bele a kezelésbe. De volt már dél-koreai halálos áldozata is ennek a terápiának.

Nehéz persze sorrendet felállítani a különböző ezotériás kuruzslások között, de mégis, talán a legnagyobb átverés az úgynevezett „theta healing”. Feltalálója bármely betegséget, akár az AIDS-et és a rákot is percek alatt „gyógyítja”, utóbbit akár telefonon is. Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya a tényeken alapuló orvoslás elvét követve megállapította, hogy nem található egyetlen olyan adat sem, amely szerint ennek az eljárásnak bármilyen betegségre bármilyen kedvező hatása lenne. Ennél is egyenesebben fogalmaz Edzard Ernst professzor (akinek Trükk vagy terápiacímű könyve magyarul is megjelent): szerinte a theta-gyógymód maga a nonszensz,

alkalmazása pedig akkora felelőtlenség, hogy az inkább már bűncselekmény.

És ezzel el is érkeztünk témánk jogi részéhez. Kiindulásként nézzük meg, hogyan fogalmaz a Btk. „Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen az orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. A bűncselekmény neve pedig kuruzslás. „A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a kuruzslást az orvosi gyakorlatra jogosultság színlelésével követik el”. Egy további szabály, hogy a kuruzslóval szemben kitiltást is lehet alkalmazni. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az elkövetőt egy vagy több településről, illetve az ország meghatározott részéből ki lehet tiltani, ha ott tartózkodása a közérdeket veszélyezteti. (Említett példáink alapján például a „Jézus reinkarnációjaként” fellépő férfit mondjuk Zala megyéből.)

A Btk. azt is meghatározza, ki jogosult orvosi gyakorlat folytatására: az, akinek hazai egyetemen, vagy külföldi egyetemen szerzett, de honosított általános orvosi vagy fogorvosi oklevele van, illetve olyan külföldi állampolgár, akinek honosítás nélkül is van külön engedélye orvosi tevékenység gyakorlására. Feltétel mindegyik esetben, hogy az illető nem áll az orvosi tevékenységtől történt eltiltás hatálya alatt. Azt pedig, hogy mi tartozik az orvosi tevékenység körébe, elsősorban az Egészségügyről szóló törvényből tudhatjuk meg. Orvosi tevékenység például már maga a vizsgálat is, amelynek célja „a beteg egészségi állapotának felmérése, a betegségek felderítése, a konkrét betegség meghatározása”.

De nem is kell pontosan ismernünk a törvényt ahhoz, hogy tudjuk, mi minden tartozik még az orvosi tevékenység körébe a foghúzástól a receptíráson át a műtétekig.

Ugyancsak az egészségügyi törvény határozza meg az úgynevezett nem-konvencionális (alternatív) eljárások fogalmát is. De csak a fogalmát, mert az alternatív eljárások körét és az ilyen tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket külön jogszabály rendezi. Amit lényeges kiemelni: minden fajta alternatív eljáráshoz meghatározott engedély kell, akárki, akárhol, csak úgy saját szakállára nem végezhet ilyent. Azt is előírja a jogszabály, hogy ha a természettudományon alapuló, vagyis a hagyományos orvoslás helyett – és nem kiegészítésként amellett – alkalmaznak alternatív kezelést, ahhoz orvosi ellenőrzés kell.

Hogy ez utóbbi szabály betartása mennyire fontos (lenne), azt mi sem igazolja jobban, mint annak a kanadai férfinak az esete, akinek a veséjét természetgyógyásza egyszerű D-vitamin túladagolással tette tönkre. A túl sok D-vitamin túl sok kalciumot hozhat létre a szervezetben, a túl sok kalcium pedig elgyengítheti a csontokat, vesekövet okozhat és mind a szívre, mind az agyra veszélyt jelenthet. A férfi hiperkalcémiáját kezelni lehetett, de vesekárosodása visszafordíthatatlan volt.

Az alternatív eljárásokról, mint ahogy erről szó volt, külön jogszabály rendelkezik, konkrétan a Természetgyógyászati tevékenységről szóló 1997-es kormányrendelet. Ez megfelelő végzettséghez, a nem orvosok esetében szakirányú továbbképző tanfolyam elvégzéséhez köti a tevékenység végzését. Azt is előírja az ilyen bizonyítvánnyal rendelkező természetgyógyásznak, hogy betegét előzetesen szakorvosnak kell megvizsgálnia és csak ezek után, vagy ezzel párhuzamosan, a szakorvossal konzultálva kezelheti paciensét. A rendelet szerint a kormányhivataloknak rendszeresen ellenőrizniük kell(ene) a természetgyógyászok működését.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) – számos egyéb feladata mellett – nyilvántartja és közzéteszi az elfogadott gyógyszereket és diagnosztikai módszereket. Az idei lista némi vihart kavart, mert most először nyilvánította lehetséges gyógyítási formának a tradicionális kínai orvoslást. A WHO azzal érvelt, hogy bár tudományosan nem bizonyított a gyógymód hatásossága, ha nem szerepel a WHO listáján, nem is lehet szabályozni az alkalmazhatóságát.

A már idézett egészségügyi törvény itthon szigorú személyi feltételekhez köti a hagyományos kínai gyógyászat gyakorlását. Az ezt alkalmazó személynek legalább 5 éves, felsőoktatási képzést követően megszerzett oklevéllel kell rendelkeznie, az oklevelét az Egészségügyi Tudományos Tanács bizottságának szakmailag el kell ismernie, igazolnia kell, hogy sem eltiltás, sem büntetőeljárás hatálya alatt nem áll. Ha mindez teljesül, akkor meghatározott időre szóló hatósági engedélyt kaphat. Emellett a személy adatait, az engedély számát és tartalmát a hatóság nyilvántartásba veszi.

Ugyanakkor az európai akadémiák testülete – köztük a Magyar Tudományos Akadémia is – egyértelműen (a szó köznapi értelmében) kuruzslásnak minősítette a homeopátiát. Rámutattak, hogy a homeopátia alapelvei mind a fizika, mind a kémia törvényeivel ellentétesek, emellett soha egyetlen igazi kísérlet sem bizonyította hatásosságát. Ha valaki úgy érzi, hogy homeopátiás szerek révén javult az állapota, az csak a placebo hatásnak tulajdonítható.

Egy normális ember általában nem olvas jogszabályokat. Ezért fontos, hogy minél többet beszéljünk arról, hogy sem a postás, sem a nyugdíjas „Jézus-reinkarnáció”nem működik törvényesen.

Túl sokan használják pénzlehúzásra az emberi hiszékenységet. Ma már nem vitatkoznék azon, hogy a simogató Buddha árusítóit – a többi hasonló csalóval egyetemben – bizony meg kell büntetni.

(A szerző volt bíró.)