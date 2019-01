Ciprusi luxusvillát használt a puritánságot hirdető zalai kuruzsló

Egy Zalában élő spirituális gyógyítót csalás és kuruzslás miatt jelentettek fel, miután korábbi hívei rájöttek, hogy a magát Jézus reinkarnációjának tartó férfi éveken át átvert mindenkit, ráadásul puritánnak látszó élete egyáltalán nem volt fényűzéstől mentes. A történetről a gyógyító korábbi tanítványai számoltak be az Indexnek.

Elmondásuk szerint Miklós elhitette híveivel, hogy nagyobb összefüggéseket lát, mint az átlagemberek, ezért tud tanácsokat adni. A férfi Zalaegerszeg mellett egy szőlőhegyekkel körülvett domboldalon élt, itt voltak összejövetelek is, de sokan a Nagykanizsához közeli Böhönyén vagy Budapesten találkoztak vele. Az összejöveteleken akár 50-60 ember is részt vett. Ezek általában csoportos és egyéni gyógyítással kezdődtek, és kétórás közös tanítással záródtak, amelyeken az egyik tag elmondása szerint mély, sokszor megható előadások hangzottak el a szeretetről, Istenről és a felemelkedésről.

De nem egy keresztény közösségről volt szó, Miklós az egyházat általában elítélte, tanításai inkább az univerzális szeretetről szóltak. többször utalt arra, hogy ő lehet Jézus reinkarnációja, egy alkalommal egyik tanítványa úgy köszönt el tőle, hogy: Köszönjük, hogy meghaltál értünk a kereszten. Erre a tanító csak annyit mondott: Nincs mit.

Az alkalmak végén a résztvevők egyenként 8-8 ezer forintot fizettek készpénzben, az Index cikke szerint Miklós a tanítások révén havonta 3-4 millió forintot is kereshetett.

A legenda szerint 1997-ben szállta meg a Szent Szellem, ezután hagyott fel a munkájával, szétosztotta minden vagyonát és magát teljes egészében a gyógyításnak szentelte. Miklós arról is mesélt, hogy tudását egy nagykanizsai gyógyítónál fedezte fel.

2018 elején aztán néhány tag ráébredt arra, hogy Miklós csak átveri őket és még a pénzüket is lenyúlja.

Ekkor tudták meg, hogy a példás életet hirdető mester több, a tanítványok közé tartozó fiatal lánnyal ápol szeretői viszonyt. Emellett az adománygyűjtések egy részéről kiderült, hogy a pénz nem ért oda a címzetthez vagy elfejtődött, illetve Miklós több helyről is beszedte a pénzt – ugyanarra.

Nevén nem sok minden volt, de több luxusautót is használt, majd később kiderült, hogy már egy ciprusi nyaralóba is hazajár. Most már sokan milliókat követelnek a gyógyítótól, de a hívek egy része továbbra is kitart mellette. Zalaegerszegen nemrég valakik olyan szórólapokat kezdtek el terjeszteni, amelyen Miklós képe alatt ez olvasható: „Ő a valódi Jézus Krisztus! Ne bántsátok!”

Egy család tavaly augusztusban feljelentést tett Miklós ellen csalás és kuruzslás miatt. Elsősorban azt a pénzt szerették volna visszakapni, ami a Miklós nevelt lányának nevére írt házba adtak. Miklós nevelt lánya, aki szintén meghasonlott nevelőapjával, végül kártalanította az S. családot, és az ingatlan az S. család nevére került – írja az Index.

Nemrég egy másik tanítvány is feljelentést tett Miklós ellen. Ő több millió forintot követelt vissza, de egyelőre csak pénze egy részét kapta meg. Az Index információi szerint, a zalaegerszegi rendőrség a két feljelentést egyesítette, és az ügyben nyomozás indult. Eddig már több mint tíz embert hallgattak meg tanúként.

