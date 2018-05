Úgy adta el a villáját Habony volt ügyvédje, hogy tudta, beperelték csalás miatt

Furcsa körülmények között szabadult meg értékes ingatlanától Busch Béla egykori sztárügyvéd, aki az ellene megfogalmazott gyanú szerint összesen 700 millió forinttal tartozik ismerőseinek. Mivel már nincs a nevén vagyontárgy, nehéz lesz rajta behajtani a tartozást.

Amint arról áprilisban a Magyar Nemzet cikke alapján a 24.hu is beszámolt, félmilliárdos helyett már 700 millió forintos csalással gyanúsítják Busch Bélát, Habony Árpád egykori jogi képviselőjét, korábbi bírót. A gyanú szerint az ELTE jogi karának volt büntetőjogi tanszékvezetője úgy kért több milliós kölcsönöket korábbi tanítványaitól és kollégáitól, hogy tisztában volt azzal, nem tudja majd visszafizetni a pénzt, egy ügyfelének pedig nem adta vissza a nála elhelyezett letétjét.

A lap akkor azt is megírta, hogy nem tudni, hova tűnt el ekkora vagyon, a tartozásokat pedig nem lehet végrehajtani, ugyanis Busch megszabadult értékes villájától, irodájától, építési telkétől és luxusautójától. A cikk megjelenése után megkereste a 24.hu-t Busch egyik hitelezője egy hangfelvétellel, amelyből kiderül, hogy Buschék akkor is árultak egy nagyértékű ingatlant, amikor már tudtak arról, polgári peres eljárás indult egy 40 millió forintos tartozás miatt.



A ház adásvételében részt vett Busch Béla fia is, Busch Balázs, aki ügyészként dolgozik a Pest Megyei Főügyészségen, és akit a Magyar Nemzet már említett cikke szerint tanúként hallgatott ki a Központi Nyomozó Főügyészség, ám ő el tudott számolni vagyonával.

Zavaros adás-vétel

Az említett hangfelvételen, amelyet a károsult miskolci vállalkozó az ügyészségre is eljuttatott, egy tízperces telefonbeszélgetés hallható Busch Balázs és egy állítólagos érdeklődő között, aki rábukkant egy, a Busch család budapesti II. kerületi villájáról szóló ingatlanhirdetésre. A 755 négyzetméteres telken elhelyezkedő 250 négyzetméteres, 5 hálószobás, 3 fürdőszobás családi házat 78 millió forintért kínálták. A telefonhívás 2017. június 2-án zajlott le, egy hónappal a kereset benyújtása után, amikor már volt vevő a házra.

A per előzményeként a felperes vállalkozó 2016. december 2-án aláíratott Busch-sal egy tartozáselismerést 40 millió forintról, és az ügyvéd ígéretet tett arra, hogy december 31-ig visszafizeti azt. Ez azonban nem történt meg, így 2017. február 2-án a felperes jogi képviselője felszólította Buscht, hogy 8 napon belül rendezze a tartozását, ellenkező esetben bírósághoz fordulnak. Mivel Busch továbbra sem törlesztette az adósságát, 2017. május 9-én keresetet nyújtottak be ellene.

Az Adyligetben található ingatlanban egészen tavalyig egyenlő résszel rendelkezett Busch Béla és felesége, valamint két gyerekük. Utóbbiak 2017. május 5-én adták el a részüket, Busch Béla május 29-én, a felesége pedig 2017 augusztusában.

Szintén május 29-én az ingatlan tulajdoni lapján egy olyan széljegyet tüntettek fel, amely szerint új vevő akadt a házra és kezdeményezték az átírást a földhivatalnál. Ez azért fontos, mert három nappal később, az említett telefonhívás során Busch Balázs azt mondta az érdeklődőnek, hogy a ház még mindig eladó, nyugodtan meg lehet nézni.

Az ügyészként dolgozó Busch Balázs kérdésünkre csak annyit válaszolt: az édesapja ügyéhez semmi köze, a tartozásokról, valamint apja anyagi hátteréről érdemben nem kíván és nem is tud nyilatkozni.

A felperessel szembeni tartozás ügyében az első tárgyalási napot szeptember 19-ére tűzték ki, az egy nappal korábbi tulajdoni lap szerint ekkor a Bocskai István útján található villának már csak negyede volt a család birtokában, a nagyobbik része ahhoz a magánszemélyhez került, akinek a neve májusban feltűnt a széljegyen. Később ő lett az egyetlen tulajdonosa a háznak, ám néhány hónap múlva, 2017. decemberében továbbpasszolta az ingatlant. 2018. február elején visszavásárolta, majd február 22-én újra eladta, ezúttal egy székesfehérvári férfinak.

40 millióra várva

Azért, hogy pénzéhez jusson, a miskolci vállalkozó még 2017 júniusában beadványban kérvényezte a bíróságtól az adyligeti házzal kapcsolatban a biztosítási intézkedés elrendelését. Így akarták elérni azt, hogy Busch ne tudja eladni a házat és be lehessen rajta hajtani a tartozást.

A bíróság azonban októberben elutasította a beadványt, mondván attól, hogy a beadványban felsorolták az eladási szándékra utaló széljegyeket, még nem derült ki, hogy azok hogyan vezetnek a vagyon csökkenéséhez és így nem bizonyított, hogy a felperes emiatt nem fog majd a pénzéhez jutni.

A 40 milliós per ettől függetlenül haladt tovább. A szeptemberi, első tárgyalási napon a bíróság arra kötelezte Busch Bélát, hogy rendezze a tartozást annak kamataival együtt, illetve fizesse ki a 2,75 millió forintos perköltséget. Ez a döntés 2017. október 27-én jogerőre emelkedett, de erről a károsult csak fél év múlva, 2018 tavaszán értesült. A tartozást azóta sem rendezték.

Az üggyel kapcsolatban több kérdést is küldtünk Busch Béla jogi képviselőjének. Rákérdeztünk arra, hogy az ingatlan meghirdetésekor volt-e tudomásuk arról, hogy tartozás miatt polgári peres eljárás indult Busch Béla ellen, illetve arra is, hogy ha volt már vevő az ingatlanra május végén, miért nem közölték ezt a további érdeklődőkkel. Azt az információt is szerettük volna megerősíttetni, amely szerint a Bocskai utcai ingatlant a család ingyenesen átadta Busch Bélának, hogy azt tartozásai kiegyenlítésére használja, kérdéseinkre azonban nem kaptunk választ.

Busch Béla ellen folyik egy másik eljárás is, amely miatt előzetes letartóztatásba került: Oszter Sándor színésszel együtt vádolják azzal, hogy egy adócsalással vádolt vállalkozótól tízmilliókat csaltak ki azzal a hamis ígérettel, hogy segítenek neki megúszni a szabadságvesztést és az előzetes letartóztatást.

Kiemelt kép: Dr. Busch Béla, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem ÁJK Büntetőjogi Tanszék egyetemi docense (j) átveszi a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, polgári tagozata kitüntetést Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettestől 2010. október 23-án. MTI / Kovács Attila