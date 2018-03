Nehéz lesz megszorongatni Kocsis Mátét

Sok voks csoroghat be az ellenzékhez, de még ha egy jelölt is indulna József- és Ferencvárosban, nehéz dolga lenne.

Stabilan vezet Budapest 6. egyéni választókerületében Kocsis Máté fideszes kerületi polgármester – mutatta ki kutatásában az Iránytű Intézet. A preferenciával rendelkező választók 45 százaléka támogatná Kocsist. Az ellenzékből négy jelölt emelkedik ki:

a 17 százalékos Ara-Kovács Attila (MSZP-DK-Párbeszéd),

(MSZP-DK-Párbeszéd), a 16 százalékos Dúró Dóra (Jobbik) és

(Jobbik) és a 10 százalékos Jakabfy Tamás (LMP).

A kisebb jelöltek is sok szavazatot elhappolhatnak és akár a mérleg nyelvévé is válhatnának egy széleskörű összefogás esetén. Ugyanis az együttes Baranyi Krisztina 6, a momentumos Cseh Katalin 3, a kétfarkús Racskó Gábor pedig 1 százalékon áll.

Az Iránytű szerint Józsefváros-Ferencváros ellenzéki erőviszonyai módosultak 2014-hez képest. Anno 2 százalék körül volt csak a különbség a fideszes Vas Imre (38,25%) és a balos összefogás jelöltje, Pál Tibor Gyula (36,96%) között a fideszes javára. Dúró akkor 13,3, Jakabfy 8,3 százalékot kapott.

A 950 fős mintán kutató Iránytű megemlíti a Közös Ország Mozgalom februárban végzett itteni kutatását is, ami szerint Kocsis 44, Ara-Kovács 17, Dúró és Jakabfy 12-12 százalékot kapna. Kocsist tehát mindkét kutatás szerint is nehéz lenne megfogni, még teljes ellenzéki összefogással, egy erős jelölttel is.

Listán megoszlanak a voksok

Pártlista szemszögéből is a Fidesz vezet a teljes lakosságban 20 százalékkal, a jobbik 9, az MSZP és az LMP 7-7, a DK 6, a Momentum 3 százalékon áll. Egyre több az intézet szerint a részvételi hajlandóságot mutató, de szilárd pártszimpátiával nem rendelkező szavazók száma. A preferenciájukat titkolók aránya 14 százalék.

A pártot választani tudók között a Fidesz-KDNP 36, a Jobbik 17, az MSZP-Párbeszéd 13, az LMP 12, a DK 11, a Momentum 6, az Együtt és az MKKP 2-2 százalékon áll.

(Kiemelt kép: MTI Fotó/Balogh Zoltán)