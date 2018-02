A másik Orbán és Pintér se adták vissza a munkaruhára költött tízezreket

Két roma jelölt se fizette vissza a 2014-es kampánytámogatást, amiből meglehetősen furcsa dolgokra költöttek. De ki az a Homoki Géza?

Kicsit megkapargatta a RomNet, mire is költötte el az egyéni jelölteknek járó (2 százalék alatti választási eredmény esetén visszafizetendő) kampánytámogatását Orbán Gyula. A jelölt a bács-kiskuni 1-es körzetben indult, majd miután nem tudta törleszteni az adófizetők felé fennálló tartozását, lemondott az Országos Roma Önkormányzatban (ORÖ) betöltött pozíciójáról.

A lap megszerezte az elszámolásait, amik néhol meglehetősen röhejesek voltak. Például 587 ezer forintnál is többet számolt el pár nap alatt, három számlán számítógépei átvizsgálásáról. Üzemanyagot nem sokat számolt el, de 35 ezer forint körüli élelmiszert igen. Kiugró tétel volt még az étrendkiegészítő, majdnem 93 ezer forint ment el e célra.

Munkaruha is kellett a kampányhoz, 110 ezerért vett ilyet Homoki Gézától.

Pénzügyi tanácsadásra 127 ezer forint ment el. Nemcsak Orbán élt nagy lábon az egymillióból, hanem a kecskeméti 1-es körzet jelöltje, Pintér Kálmán is. Ő maga dettó 127 ezerért vett igénybe pénzügyi tanácsokat, a számítógépeit pedig összesen 478 ezer forintból turbósította. Közel 20 ezer forintnyi gyógyszer, 92 ezer forint feletti étrendkiegészítő és 46 ezer forintnyi egészségügyi vizsgálat is szerepelt a számlákon. A 24 ezres üzemanyagköltség és a 28 ezer forintnyi élelem mellett

hogy, hogy nem, de ő is vett munkaruhát Homoki Gézától 160 ezer forintért.

Orbán Kecskeméten 40 ezer voksból mindössze 32-t kapott, ő amúgy a kamupártgyanús Magyar Cselekvők Pártja (Macsep) színeiben indult. Pintér a Magyarországi Cigánypárt (MCP) jelöltjeként ennél jobban teljesített, 99 szavazatot húzott be. Orbán amúgy havi 450 ezer forintért saját ORÖ-irodát is fenntartott Kecskeméten, ahol a rokonait is alkalmazta, ezért költségvetési csalás miatt zajlik ellene eljárás. Orbán amúgy megfenyegette korábban a sztorit lehozó RomNetet.

Az biztos, hogy eddig nem vették nyilvántartásba se Orbánt, se Pintért, szóval nem biztos, hogy idén is megreszkírozzák az indulást.

(Kiemelt kép: 24.hu/Berecz Valter)