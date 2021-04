A járvány mellett az ingadozó forintárfolyam is sújtja a kkv-kat

A K&H kkv-bizalmiindex első negyedéves kutatása alapján a cégek beruházási hajlandósága folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, amit a járványhelyzet tovább erősített. A kkv-k óvatosságát a gyorsan változó árfolyam is indokolhatja, amely a cégek harmadának üzleti tevékenységét akadályozza.

A harmadik hullámra enyhén, a tavaly év végi 90-ről 84 százalékra mérséklődött azoknak az aránya, akiket valamilyen módon kedvezőtlenül érint a koronavírus-helyzet. Ez annak köszönhető, hogy a súlyos vagy visszafordíthatatlan veszteségeket szenvedők aránya 33-ról 26 százalékra való csökkenést mutat.

A cégek többsége ugyanakkor továbbra is küzd a szakemberhiánnyal.

Ez a javulás az iparnál és a kereskedelemnél érezhető leginkább. Az ipari cégek esetében 12 százalékponttal esett vissza azok aránya, akiket komoly károk értek, míg a kereskedelemben ennél is több, 16 százalékpontos javulás történt, ami arra utalhat, hogy a vásárlási kedv is erősödőben van.

Az elmúlt egy évben a járványhullámok egyre gyengébb hatást gyakorolnak a kkv-k pénzügyeire is, ugyanis a kezdeti 57-ről mostanra 48 százalékra mérséklődött azon válaszadók aránya, akiknek a vírushelyzet miatt visszaesett a 2020-as bevétele a 2019-es évihez képest. Sőt, a cégek 49 százaléka már emelkedésről számolt be vagy nem tapasztalt csökkenést.

Ez valószínűleg annak tudható be, hogy nem minden szektort érintett egyformán kedvezőtlenül a válság: amíg a szolgáltató szektorban – vélhetően a korlátozások miatt – 57 százaléknak lett kevesebb a bevétele, addig a mezőgazdaságban ugyanez a cégek 29 százalékáról mondható csak el.

A javuló kilátások ellenére azonban még óvatosan terveznek beruházásokat a kkv-k. „A hazai vállalkozások beruházási hajlandósága – a korábbi, eddigi egyik legmagasabb 2019. harmadik negyedéves értékhez képest (78 százalék) – jelenleg 68 százalékon áll. Ugyanakkor a beruházási kedv már a járvány előtt is, 2018 harmadik negyedévétől kezdődően csökkenő tendenciát mutatott, amire a pandémiás helyzet csak ráerősített. Ez a felgyorsult csökkenés a többi között azzal is magyarázható, hogy az értékesítési folyamatok digitalizálására, illetve az otthoni munkavégzés kialakítására fordított beszerzések mellett már nem maradt keret a további fejlesztésekre – összegezte az eredményeket a K&H kkv-marketingvezetője.

A mérsékelt fejlesztési kedv mellett a nehezen kiszámítható, gyorsan változó árfolyam is okot adhat a visszafogottságra. Ezt az előző időszakhoz képest 9 százalékponttal többen említették a működést hátráltató tényezőként. Elmondható, hogy jelenleg ez akadályozza leginkább a kutatásban résztvevők üzleti tevékenységét, mivel a válaszadók 27 százalékára van negatív hatással. Az érvényben lévő szigorítások fokozatos, a közeljövőben várható feloldásával vélhetően a vállalkozások is egyre bizakodóbbak lesznek, ahogy az is pozitívan hathat, ha erősödik a forint az euróhoz képest – tette hozzá Kökény Roland.