A járvány ott is elhozta a távmunka korszakát, ahol korábban ódzkodtak tőle

Sokan gondolják úgy, hogy a munkavégzés már sohasem lesz ugyanolyan, mint a világjárvány előtt. Például a távmunka várhatóan egyre jobban beépül a céges működési gyakorlatba a jövőben is.

Bár sok vállalkozásnak hirtelen jött kényszer volt az átállás, de talán már ők is érzik, hogy milyen előnyei vannak a „home office” megoldásoknak. A hosszú távú tervezéshez érdemes átgondoltan kialakítani az ehhez szükséges informatikai környezetet – javasolja blogján az Invitech.

A váratlan, felkészülés nélküli átállás sok cégnél felérhet egyfajta „informatikai rémálommal”. Egy ilyen gyökeres változtatásnál az első kérdések közé tartozik, hogy a munkatársak a céges vagy saját laptopjukról fognak dolgozni. Ennek függvénye lehet ugyanis, hogy milyen beállításokat kell elvégezni, illetve milyen szoftvert kell telepíteni ahhoz, hogy a munka zökkenőmentesen mehessen tovább.

Gondolni kell a céges hálózat, a szerverek és a fájlok elérhetőségére, a megfelelő jogosultságokra, a belső és külső kommunikációra, a közös online munkára, valamint a CRM vagy vállalatirányítási rendszerekre is. Sőt, az otthoni munkavégzés miatt a megnövekedett adatforgalom kezelése is kulcskérdés – sorolta az infokommunikációs megoldásszállító vállalat.

Megkerülhetetlen a felhő

Ha egy társaság eddig nem foglalkozott a felhőbe költözéssel, akkor a fentiek megoldása rengeteg munkát jelenthet egyszerre, és egyes dolgokat csak nehezen vagy nem túl hatékony módon lehet megoldani. Ha viszont a vállalkozás már korábban is felhő- és távmunka fókusszal fejlesztette rendszereit, akkor az átállás sokkal zökkenőmentesebb lehet.

Ráadásul egy ilyen járványhelyzetben a folyamatok nem csak cégen belül változnak meg. Mivel az ügyfeleknek sem tanácsos kimozdulniuk, így a velük folytatott kommunikáció és a nekik nyújtott szolgáltatások is extra erőforrások bevonását igényelhetik. Ha például a vállalkozás saját webáruházán keresztül értékesít, akkor az most megnövekedett forgalmat realizálhat, ezért a hálózati terhelés két oldalról is nő egyszerre.

Ez a mostani kényszerű váltás is bizonyítja, hogy a felhőalapú, jól skálázható működésre bármikor szükség lehet a munka folytonosságának biztosítása érdekében.

Még fontosabbá válik az IT-biztonság

Ha a társaság rendszere egy adatközpontban, a felhőben üzemel, akkor a szolgáltató számos egyéb módon tudja támogatni a munkát. Ezek közül az egyik legfontosabb lehetőség a biztonság: az illetéktelen behatolók elleni védelemtől kezdve a katasztrófatűrő adatmentésen keresztül a jogosultságok kezeléséig.

Továbbá célszerű virtuális szervereket használni a felhőben, amelyeket nagyon rövid átfutási idővel, beruházás nélkül, havi díjért igénybe lehet venni. Ezek teljesítménye tetszés szerint skálázható mindkét irányba, sőt az internet-hozzáférés sávszélességét illetően is létezik hasonló logikájú megoldás.

Üzleti tipp a virtuális csapatmunkához

Az Invitech integrálta egymással a digitális, felhőalapú hang- és videóhívást nyújtó technológiáját a távoli csapatmunkát támogató Microsoft Teams szoftverrel. Ennek következtében a kollégák nemcsak együttműködhetnek közös dokumentumokon, illetve közös chatet és naptárat használhatnak, de akár több résztvevős videó- és hanghívásokat indíthatnak – szinte ugyanúgy, mintha a munkahelyükön ülnének. Egy így felépített rendszer valóban bármikor, bárhonnan elérhető, és még tömeges távmunka esetén is zökkenőmentes ügymenetet biztosít.

Kiemelt kép: Getty Images