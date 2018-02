Telefontól az IoT-ig – Erre tart a magyar szolgáltató

„A jelen kihívásaival szembe néző telekommunikációs vállalatok ma már ICT-szolgáltatóként és techcégként értelmezik magukat. Az Invitechnél mi is törekszünk arra, hogy több lábon álljunk kihasználva a szinergiákat a területek között, ezért rendelkezünk adat-, hang-, IT-, adatközpont- és felhőszolgáltatásokkal is” – véli az Invitech Solutions stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója.

„Természetesen továbbra is fontos pillér a hagyományos telefónia, de azt is látni kell, hogy mára a telekommunikáció és az informatika határai összemosódtak. Azt gondolom, hogy a technológiai fejlesztések terén globális szinten történelmi időket élünk, az elmúlt 10 évben olyan jelentős változások mentek végbe, amelyekhez hasonlót korábban nem tapasztaltunk. A felhőinfrastruktúra költségei például az elmúlt 10 évben a huszadára csökkentek. Így most már a cégek nemcsak adatok mentésére és tárolására veszik igénybe a cloud computing szolgáltatásokat, hanem már az adatfeldolgozás és a döntésoptimalizálás is sokszor a felhőben történik” – fejtette ki Horváth Balázs a Trend FM Nap vendége műsorában.

„További látványos változás, hogy a sávszélesség, az internetkapcsolat sebessége az elmúlt években sokszorosára gyorsult. HD-ban nézünk tévét, sportközvetítéseket követünk az okostelefonon, tehát olyan minőségi szolgáltatást vehetnek igénybe a felhasználók, amelyet korábban a hagyományos asztali eszközökön sem kaphattak meg. A harmadik fontos trend, amelyet kiemelnék, hogy a számítási kapacitások nagyságrendekkel erősebbek – az eszközök viszont kisebbek – lettek. Mára egy 1990-es évekbeli PC számítási kapacitása belefér egy gyengébb okosóramodellbe” – összegezte a stratégiai és üzletfejlesztési igazgató.

Az ICT növekvő súlya

A technológiai trendek jól lekövethetők az Invitel Csoport szervezeti átalakulásán és a szolgáltatás-portfólió fokozatos bővülésén is. Az Invitel vállalati üzletágából még 2016 nyarán jött létre az Invitech Solutions.

Jelenleg a teljes árbevételünknek csaknem egyharmadát már IT-ból, illetve adatközponti és felhőszolgáltatásokból realizáljuk. A menedzselt infokommunikációs szolgáltatások minden szektorban egyre fontosabbá válnak. A technológia rohamos fejlődése, az exponenciálisan növekvő adatforgalom, az IT-kiszervezés terjedése mellett szintén fontos tényező ebben a folyamatban a munkaerőhiány is, ami az informatikus állások esetében hatványozottan igaz. Célunk, hogy ICT-szolgáltatóként a nagyvállalati és állami ügyfelek mellett akár a 250 fő alatti kis- és középvállalatoknak is releváns – a piacukhoz, iparágukhoz illeszkedő – bérelhető informatikai szolgáltatásokat nyújtsunk.

Úton az okoshálózatok felé

Az Invitech Solutions az adatközponti beruházások mellett az elmúlt másfél évben az IoT (Dolgok Internete) hálózatában is jelentős fejlesztéseket hajtott végre. A cég február elején jelentette be, hogy átadta a Budapestet lefedő LoRa-technológiájú IoT-hálózatát.

A Long Range (LoRa) rendszer egy LPWAN-alapú megoldás. A Low-Power Wide-Area Network egy alacsony energiaigényű, vezeték nélküli technológia, amely akár 10-15 kilométeres hatótávolságra is képes biztosítani az eszközök kommunikációját. Emiatt kiválóan alkalmazható a mobillefedettség vagy vezetékes energiaellátás nélküli területeken a kihelyezett szenzorok adatainak továbbítására.

A fővárosi beruházás mellett a vidéki fejlesztésekre is koncentrálunk, és több pilot programunk is eredményesen működik. Egy vidéki nagyvárosban a helyi közműszolgáltató részére végzünk szenzoros fogyasztásmérést, Budaörsön pedig egy okosvilágítási programunk fut. Ez szintén egy olyan fejlesztés, amely később mind a nagyvárosokban, mind a kistérségekben alkalmazható. Továbbá az energetikai projektek mellett a mezőgazdaságban, azon belül az állattenyésztésben is tesztelünk IoT-megoldásokat – részletezte Horváth Balázs.

A vállalat célkitűzése, hogy a nemzetközi LoRa-szövetség tagjaként ne csak Budapesten, hanem országszerte is elérhetővé tegye az IoT-eszközökhöz szükséges adatátviteli technológiát.

