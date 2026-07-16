Szalmonella miatt minden REEVA instant tésztát visszahívnak Magyarországon

Teljes körű termékvisszahívást jelentett be a White Lake Kft., a REEVA márka magyarországi forgalmazója. Az intézkedés az összes Magyarországon forgalmazott REEVA instant levesre és tésztalevesre vonatkozik, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől.

A cég közlése szerint a döntést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve hozták meg, miután a legutóbbi hazai hatósági ellenőrzések során egyes, boltokból származó mintákban szalmonellabaktérium jelenlétét mutatták ki.

A gyártói vizsgálatok korábban nem találtak problémát

A forgalmazó szerint a külföldi gyártó által korábban elvégzett független laboratóriumi vizsgálatok még nem mutattak ki szennyeződést. Ennek ellenére a magyarországi ellenőrzések eredményei alapján a teljes termékcsalád visszahívása mellett döntöttek.

A vállalat hangsúlyozta, hogy a szennyeződés pontos forrását és mértékét továbbra is vizsgálják, de a fogyasztók biztonsága érdekében a lehető legszigorúbb elővigyázatossági intézkedést választották.

A vásárlókat arra kérik, ne fogyasszák el a termékeket

A White Lake Kft. arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy a már megvásárolt REEVA instant leveseket és tésztákat semmiképpen ne fogyasszák el.

A közlemény szerint az instant termékek elkészítése során alkalmazott, forró vízzel történő leöntés nem feltétlenül biztosít olyan hőkezelést, amely minden esetben elpusztítja a baktériumokat.

A vásárlók a bontatlan és a már felbontott termékeket is visszavihetik a vásárlás helyére. A forgalmazó és a kereskedelmi partnerek tájékoztatása szerint a vételárat blokk nélkül is visszatérítik.