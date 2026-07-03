Európai hatóságok szalmonellajárvány kitörését jelentették, amely mögött valószínűsíthetően fertőzött instanttészta-termékek állnak. Keddig 14 országban összesen 106 fertőzéses esetet erősítettek meg, írja a Euronews.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint a szalmonellafertőzést többségében gyermekek és fiatal felnőttek körében mutatták ki. Legalább 49 embert kórházba is kellett szállítani a járvány miatt.

A több országot érintő járvány hátterében feltehetően ízesített tésztatermékek állnak, és bizonyítékok támasztják alá, hogy az esetek ugyanazon márkához köthetők, közölték. Konkrét forgalmazót nem neveztek meg, de azt írták, hogy a Salmonella Stanley-hez és más törzsekhez kapcsolódó esetek egy ukrán gyártóhoz köthetők.

Az európai hatóságok hozzátették, hogy a meghozott ellenőrző intézkedések – többek között a termékek forgalomból való kivonása és visszahívása több országban – jelentősen csökkentik az új fertőzések valószínűségét.

A Reeva Foods a múlt héten kiadott közleményében azt írta, hogy kimutathatták a Salmonella Stanley-t a balti piacon forgalmazott, az Euro Food Service (a Reeva termékek ukrán gyártója) által előállított instant tészták egy konkrét tételében.

A vállalat közölte, hogy belső vizsgálatot indított és visszavonta az érintett tételeket. Hozzátették, hogy független laboratóriumi vizsgálatokat, hatósági ellenőrzéseket, környezeti monitoringot és további megelőző intézkedéseket is végeznek.

A hatóságok szalmonellajárvánnyal kapcsolatos eseteket jelentettek Ausztriából, Nagy-Britanniából, Csehországból, Dániából, Észtországból, Franciaországból, Németországból, Magyarországról, Lettországból, Litvániából, Hollandiából, Norvégiából, Lengyelországból és Svédországból is.

Az epidemiológiai vizsgálatok megállapították, hogy a Dániában, Észtországban, Németországban, Lettországban és Litvániában az esetek az említett márka instant tésztáihoz köthetők.

A szalmonellafertőzés jellemző tünetei a hasmenés, a láz, a hasfájás, az émelygés és a hányás. A tünetek általában néhány napig tartanak.