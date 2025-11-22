Tarolhatnak a szupernyugdíjasok a 14. havi nyugdíjon

Jön a 14. havi nyugdíj, lengette be először Lázár János építési és közlekedési miniszter, október közepén. Azóta már azt is lehet tudni, Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől, hogy először csak egy szeletét, a teljes havi nyugdíj negyedét fizetnék ki. Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt is bejelentette, hogy az egy heti plusz nyugdíj 2026. februárban érkezhet. Rendelet még nincs, de jogszabálytervezet már van, szóval minden jel szerint így lesz. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter pedig azt mondta a minap, hogy egy átlagos, 250 ezer forintos 13. havi nyugdíjjal számolva a 14. havi nyugdíj negyede 60 ezer forint, így a nyugdíjasok jövő februárban átlagosan 310 ezer forintot kaphatnak. Mármint pluszban.

Megnéztük, mit is jelent majd jövő februárban a 14. havi nyugdíj érkező része konkrétabban, aszerint, hogy kinek mennyi az ellátása.

A KSH adatai szerint idén januárban összesen 2,267 millió fő kapott nyugdíjat (nyugdíj, ellátás, járadék, egyéb járandóság). Közülük több mint 1,56 millióan voltak, akiknek 260 ezer forintnál kevesebb volt a havi ellátásuk (ez kvázi az átlag). Ezen belül

több mint egymillióan (1,071 millió) voltak, akiknek havi 200 ezer forintnál kevesebb érkezett, és

több mint 182 ezren voltak, akiknél a havi összeg kevesebb volt mint 100 ezer forint.

Az ábrán az is látszik, hogy a legtöbben a 180 és 200 ezer forint közötti ellátási sávban voltak, több mint 216 ezren. És a zöm a 140 ezer és 220 ezer forint közötti sávba tartozott (szűk 821 ezren). A KSH legfrisseb (szeptemberi) adatai szerint egyébként az öregségi nyugdíj átlaga 245 753 forint volt, ami még emelkedhet februárig.

És most nézzük, mennyit jelent az egyes nyugdíjkategóriáknak a jövő év februárjától esedékes 14. havi nyugdíj első heti részlete. Amint az ábrán is látszik, minél több a nyugdíj, annál többet.

A százezer forint alatti nyugdíjaknál 10–20 ezer forintnyi lesz a 14. havi nyugdíj első részlete.

Ahhoz, hogy valaki egy nyugdíjas étkezési utalványnyit megkapjon (azaz 30 ezer forintot), legalább 120 ezer forintos nyugdíja kell hogy legyen.

A másik véglet, a szupernyugdíjasoké. És bár a KSH már csak egyben közli, hány 700 ezer forint feletti nyugdíjas volt (14,4 ezer), azt lehet tudni a korábbi évek adatai alapján, hogy jó eséllyel vannak közöttük milliós, sőt 2 milliós nyugdíjúak is. Nos,

az egymilliós nyugdíjasnak annyi lesz a 14. havi nyugdíj első, egy heti részlete, mint egy havi átlagnyugdíj (250 ezer forint),

a kétmilliós nyugdíjas pedig két havi átlagnyugdíjnak megfelelő összeget (500 ezer forintot) kaphat ugyanezen a címen.

Februárban azonban nemcsak a 14. havi nyugdíj első részlete érkezik a szokásos havi nyugdíj mellett, hanem a 13. havi is. Ez azt jelenti, hogy mindenki 2 és egy negyed havi nyugdíjat kap majd összesen februárban. Így akinek csak 50 ezer forint a nyugdíja, az összesen 110 ezer forintot kaphat, akinek 100 ezer forint a nyugdíja, az 225 ezer forintot, akinek 200 ezer forint az ellátása, az pedig 450 ezer forintot. Azok pedig, akiknek a rendes nyugdíja egymillió forint, összesen 2,25 millió forintot kaphatnak, akiknek pedig 2 millió a nyugdíjuk, azoknak februárban 4,5 forint érkezhet.

A nyugdíjak közötti szakadékot tehát tovább növeli a 13. és 14. havi juttatás. Ezért is mondta a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnöke, Karácsony Mihály, hogy differenciálni kellene, a kis nyugdíjúaknak többet, a magasabb nyugdíjúaknak kevesebbet adva. Farkas András nyugdíjszakértő pedig úgy fogalmazott, hogy ha már 14. havi nyugdíj, akkor az lenne az igazi segítség a legszegényebb idősek számára, ha nem minden jogosult plusz egyhavi ellátást kapna, hanem mindenkinek kifizetnék az átlagnyugdíj összegét.

Ajánljuk még cikkünket, amiben leírtuk, a jogszabálytervezet alapján kik kaphatják meg majd a 14. havi nyugdíjat és kik nem.