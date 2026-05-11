Példátlan ingatlankiárusítási hullám: Tiborcz, Garancsi és Jellinek körének is jutott az MNV választás előtti eladásaiból

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) a választásokat megelőző durván másfél évben felpörgette a nagy értékű állami ingatlanok eladását. Az akkori megugrás azonban csak egyfajta felvezetés volt az igazi ingatlaneladási hullám előtt. Az MNV szerződéseket összesítő adatbázisa szerint az azóta eltelt másfél évben nagyjából 500 állami ingatlant adtak el, az aukciók száma (mivel ezek nagyobb részben eredménytelenül zárulnak) pedig ennek a többszörösére rúgott.

Kifejezetten nagy értékű aukcióból is jóval több volt, mint amit ezt megelőzően megszokhattunk.

Szembetűnő a növekedés, ha az összes tranzakció együttes értékét nézzük. Az MNV éves beszámolójában mindig szerepelteti, hogy mekkora bevétele származott ingatlaneladásokból. Egészen 2023-ig ez évi 11 és 26 milliárd forint között alakult, az átlag pedig 16,6 milliárd forintra rúgott. Tavaly azonban ezt is sikerült alsó hangon megduplázni. Az idén pedig a lezárt aukciók alapján csak az első negyedévben 26-27 milliárd forintos ingatlanvagyonon adhatott túl az MNV.

Mivel korábban is számos, egykor állami tulajdonban lévő ingatlan landolt kormányközeli köröknél, logikus kérdésként merült fel, hogy nem egy vesztes választás előtti vagyonátmentést láttunk-e. Épp ezért az MNV szerződési adatbázisából, illetve a tulajdoni lapokról a G7 összegyűjtötte, hogy a 19 említett milliárdos értékű ingatlant kik vásárolták meg.

A vevők között szép számmal akadnak kormányközeli szereplők, de sok az ismert piaci ingatlancég, illetve -alap is. Ezek mellett pedig van egy köztes kör is, akiknek ugyan papíron nincs közük a NER-hez, de felsejlik körülöttük egy-egy erősen politikaközeli szereplő.

Az egyértelműen NER-es vásárlások egyebek közt:

A 19 ingatlanból öt olyan volt, ami elég egyértelműen NER-es milliárdoshoz vagy annak üzleti köréhez került. Ezek összértéke meghaladta a 13 milliárd forintot. Az öt árverésből három esetben egyáltalán nem volt tényleges licit, a győztes a kikiáltási áron vitte el az adott ingatlant.

Ebben a csoportban a legnagyobb értékű épület a NAV Zoltán utcai székháza volt, amit úgy vett meg licit nélkül 6,5 milliárd forintért a Zoltán16 Property Kft., hogy az adóhatóság még használja az irodaházat. A kiírás szerint a NAV-nak legkésőbb 2027. június 30-ig kell kiköltöznie. Ennek megfelelően a vevő vállalat még nem is tulajdonos, a tulajdoni lapra egyelőre csak „tulajdonjog-fenntartáshoz kapcsolódó vevői jogot” jegyeztek be a cégnek. A Zoltán16 Property Kft.-ről a Magyar Narancs írta meg, hogy a leköszönő miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető üzleti kör érdekeltsége. A társaság ügyvezetője Figura Ferenc , akiről a Válasz Online több írásában is bemutatta, hogy Tiborcz István embere.

köthető üzleti kör érdekeltsége. A társaság ügyvezetője , akiről a Válasz Online több írásában is bemutatta, hogy Tiborcz István embere. Szintén árverés nélkül (pontosítás: árverési eljárás itt is volt, csak tényleges árverseny nem, az ingatlan ebben az esetben is kikiáltási áron kelt el) szerezte meg az egykori Szőlő utcai javítóintézet épületeit a Market Asset Management Zrt. A cég ahhoz a Market-csoporthoz tartozik, amely Orbán Viktor kötélbarátjának, Garancsi Istvánnak az érdekeltsége. A vállalat a Telex kérdésére azt írta, hogy a javítóintézetet teljesen elbontják, és a helyén „a környék presztízsét növelő lakóteret hoznak létre”.

Nem meglepő módon viszonylag sok ingatlan került különböző ingatlanbefektetési alapok, illetve ingatlanfejlesztők tulajdonába.

Ezeknél gyakrabban volt érdemi árverseny, ami esetenként jelentős többletbevételt is hozott a kikiáltási árhoz képest.

Ennek ellenére is jól látszik azonban, hogy az MNV pozícióját nem javította, hogy rövid időn belül ilyen nagy számban dobott piacra sok esetben hasonló adottságokkal rendelkező nagy értékű ingatlanokat.

A háttérben meghúzódó NER-es szálak

Több ingatlan is olyan szereplőkhöz került, amelyek alapvetően nem NER-es üzleti körhöz tartoznak, de amelyek körül így vagy úgy feltűnt valamilyen kormányközeli szereplő a közelmúltban. A korábbi ELMŰ-székháznál például csak közvetettebb a kapcsolat, de így is elég hamar feltűnik a sztoriban Tiborcz István neve. A kikiáltási áron, 7,7 milliárdért értékesített épületet a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem ingatlanos cége, a BGE Ingatlanfejlesztő Zrt. vette meg. A terv az, hogy részben itt alakítják ki az intézmény új kampuszát.

Igen ám, de önmagában ez a durván 20 ezer négyzetméteres épület nem elég a felsőoktatási intézménynek, amely így megvásárolta a nagyjából másfélszer ekkora egykori MÁV-székházat is az Andrássy úton. Korábban ez utóbbi ingatlan is állami tulajdonban volt, ám néhány éve privatizálták, és Jellinek Dániel érintésével Tiborcz István üzleti köréhez került. A BGE így már a Tiborcz-körtől vásárolta meg, bő három milliárd forinttal drágábban, mint amennyiért az állam néhány évvel korábban eladta.