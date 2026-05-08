Gazdaság

17 forinttal csökken a gázolaj, 8-cal a benzin piaci ára

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 08. 10:54
Szombaton további csökkenést tapasztalhatunk a hazai nagykereskedelmi piaci árakban. A benzin ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára pedig bruttó 17 forinttal kerül majd kevesebbe – írta a Holtankoljak.hu.

Május 8-án az alábbi piaci átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 696 forint/liter,
  • Ggázolaj: 731 forint/liter

Védett árak:

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter,
  • gázolaj: 615 forint/liter.

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. A kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik.

Magyar Péter leendő miniszterelnök a Mol vezetőjével való tárgyalása után bejelentette, hogy megállapodtak arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartják az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni.

