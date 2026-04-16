Magyar Péter: biztosított az üzemanyagellátás, marad a védett benzinár

2026. 04. 16. 20:43
Üzemanyagellátás biztosítása, védett ár, MCC – a MOL-lal egyeztetett ma a frissen megválasztott, új miniszterelnök, aki Orbánnak is üzent.

Hazánk zavartalan üzemanyagellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított – közölte Facebookon Magyar Péter, miután Kapitány István és Kármán András társaságában Hernádi Zsolttal és a MOL felső vezetésével tárgyalt csütörtökön.

Megállapodtunk arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni

– írta Magyarország következő miniszterelnöke, egyben felszólította Orbán Viktort, hogy hosszabbítsa meg az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést.

Az MCC is szóba került a megbeszélésen

Tárgyaltam Hernádi Zsolttal a MOL által az MCC részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is. Elnök-vezérigazgató úrral ismertettem a TISZA-kormány terveit e téren. A MOL a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni

– közölte a kormányközeli MCC-vel kapcsolatban Magyar.

Azóta érkezett egy kiegészítés az osztalékkifizetéssel kapcsolatban a Tisza Sajtóosztályától. „A MOL vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat Igazgatóságának” – írják, mely alapján úgy tűnik, 2026 szeptemberében kerülhet sor az MCC részére történő tényleges kifizetésre.

Ferencz Orsolya: Nagy Márton emberi minőségéről és szakmai munkásságáról sem tudnék sok jót mondani
Őrizetbe vették Nagy Barnabást, Halásztelek fideszes polgármesterét – reagált az Országgyűlés Hivatala
Magyar Péter: Találkozom Hernádival, és elvárom, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek
Iványi Gábor a köztársasági elnökké jelölésről: Ha komoly felkérést kapnék, akkor tisztelettel és alázattal elfogadnám
Orbán Viktor: Akik most bejutottak a Fidesz-frakcióba, nem azok az emberek, akikre szükségünk lesz
