Magyar Hang: Drasztikus leépítés jöhet a Mandinernél

2026. 05. 07. 12:52
Adrián Zoltán / 24.hu

Hamarosan csoportos létszámleépítés jöhet a kormányközeli Mandinernél – értesült több forrásból a Magyar Hang. Úgy tudják, a mostanra jelentős, mintegy 150 fős létszámmal működő médiakonglomerátum munkatársainak akár a felétől, de biztosan több tucat embertől válik meg.

A Mandiner 2024 decemberében került a Mathias Corvinus Collegiumhoz, ezt követően az addig alapvetően egy nyomtatott hetilapból és annak online változatából álló médiaterméknél 2025 tavaszán jelentős bővülésre került sor, amely elsősorban az online részleget, valamint a YouTube-on folyó műsorszolgáltatást érintette. A Magyar Hang forrásai szerint most is alapvetően az utóbbiban várhatóak drasztikus leépítések, mivel a lap hír- és véleményrovatát a bővülés sem érintette különösebben.

Ennél drámaibb átalakítási tervekről is értesültek. „Mandiner vagy Magyar Nemzet. Index vagy Origo. Hír Tv vagy TV2 – ezek az alternatívák vannak most sokak fejében, mert az nyilvánvaló, hogy mindent együtt nem lehet és valószínűleg nem is érdemes fenntartani” – mondta egy, a belső folyamatokra rálátó forrás. (Az Origo információik szerint piacilag továbbra is sikeres.)

