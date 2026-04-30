Az MCC közölte, hogy kész az együttműködésre a Tisza-kétharmad által dominált parlamenttel

„A Mathias Corvinus Collegium (MCC) működését kezdettől fogva az együttműködés határozza meg partnereivel és a döntéshozókkal. Ahogyan korábban is, úgy jelenleg is nyitottak vagyunk minden szakmai párbeszédre és egyeztetésre, ideértve a gazdasági és jogszabályi környezet változásait érintő kérdéseket is” – közölték az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Az MCC-nek Orbán Balázs, a távozó miniszterelnök eddigi politikai igazgatója, a kétharmados vereséget összehozó fideszes kampányfőnök a kuratóriumi elnöke, aki júliusig beül a magyar parlamentbe, onnantól pedig EP-képviselőként fogja folytatni a munkáját. Ennek fényében különösen érdekes, hogy a közleményben azt írják,

a fent említettek alapján a gazdasági kérdésekben is a felelős együttműködés elvét követik: állításuk szerint az MCC és a Richter vezetése a fideszes elitképző mögött álló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvánnyal és a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvánnyal megállapodott az osztalékkifizetés elhalasztásáról.

Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója a G7 konferenciáján kedden beszélt arról, hogy nem fizetnek osztalékot az MCC-nek addig, amíg nem rendeződik az egyetemi autonómia kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között. Az ország egyik legnagyobb vállalatának vezetője elmondta: tárgyalt Magyar Péter leendő miniszterelnökkel, és a felszólításának eleget téve a Molhoz hasonlóan elhalasztják az osztalékfizetést a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis az EU által jogállamisági szempontból támadott kekvák felé.

„Figyelemmel kísérjük az új Országgyűlés által meghozott döntéseket, és a jövőben is mindenben a jogszabályoknak megfelelően járunk el” – fogalmaztak az MCC közleményében, ami úgy folytatódik:

Intézményünk az elmúlt években, közfeladatot ellátó oktatási és tehetséggondozási tevékenységéhez kapcsolódóan, jelentős vagyonjuttatásban részesült. Amennyiben a mindenkori Országgyűlés a források felhasználásával kapcsolatban változtatásokat tart indokoltnak, az MCC kész az együttműködésre és a szükséges egyeztetések lefolytatására, szem előtt tartva a tehetséggondozási feladatok folytonosságát.

Az MCC a közleményben kifejezte meggyőződését, hogy a tehetséggondozás ügye túlmutat az intézményi kereteken, az közös nemzeti érdek, amely hosszú távon meghatározza Magyarország szellemi és gazdasági jövőjét. Mint írták, ennek az ügynek a szolgálatában kívánják folytatni munkájukat a jövőben is.

Megjegyezték, hogy az MCC jelenleg a Kárpát-medence több mint harminc helyszínén, nyolcezernél is több diák fejlődését segíti az általános iskola ötödik osztályától egészen az egyetemi évek végéig, és azon túl is.

Az Orbán Balázs által irányított Mathias Corvinus Collegium 2020-ban kapta meg egy kormányrendelet alapján az államtól a Mol és a Richter részvényeinek 10 százalékát. Habár a Mol közgyűlése közvetlenül a választás előtt jóváhagyott 24,1 milliárd forintot az MCC-nek, Magyar Péter felszólítása után közölték, hogy a harmadik negyedévre halasztják az osztalékfizetést. Mindez felveti a gyanút, hogy a kifizetés elodázásával a Tisza-kormány időt akar nyerni, hogy megteremtse a jogi alapját a nem fizetésnek, például úgy, hogy az állam visszaszerzi a magyar nagyvállalatokban lévő részesedését, amely különböző alapítványokba került. Hogy erre milyen törvényes lehetősége kínálkozna, arról ebben a cikkben írtunk.

A fideszes alapítványok kimondottan politikai célokat szolgáló hálózata összesítésünk szerint legalább 617 milliárd forint vagyonnal rendelkezik.