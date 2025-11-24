Komoly adóemelésről döntött a parlament: fizethetnek a médiacégek és a reklámozók

A reklámadó felfüggesztése 2019. július 1-jén kezdődött, miután az Európai Bizottság tiltott állami támogatásnak minősítette a szabályrendszer egyes elemeit. Ugyan az Európai Unió Törvényszéke megállapította, hogy a forgalom utáni progresszív adóztatás nem sérti az uniós jogot, és Európai Unió Bírósága 2021 márciusában véglegesen helybenhagyta ezt az ítéletet, ennek ellenére a magyar kormány azóta évről évre meghosszabbította a felfüggesztést – emlékeztetnek a portálon.

A 2025. őszi adócsomag azonban már csak további fél éves hosszabbítást tartalmaz, azaz 2026. június 30-ig marad 0% az adó, július 1-jétől pedig visszatér a 7,5%-os kulcs és valamennyi kapcsolódó kötelezettség em.

A tervek szerint 2026 második félévében az adóbevétel mintegy 10 milliárd forintot jelenthet a költségvetésnek.

A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) ugyanakkor egyeztetést kezdeményezett a kormánnyal, legalább további egy éves felfüggesztést kérve. Az érintettek álláspontja szerint ugyanis a reklámadó visszavezetése kontraproduktívan hatna a gazdaságra.

Adóalanyok és adóköteles tényállások

A reklámadóról szóló törvény (Ratv.) alapján adóalanyok a reklámközzétevők és bizonyos esetekben a reklámot megrendelők is. Az elsődleges adóalanyok a reklámot közzétevő gazdasági társaságok, illetőségtől függetlenül. Ide tartoznak a médiatartalom-szolgáltatók, sajtótermékek kiadói, szabadtéri reklámhordozók üzemeltetői, valamint az internetes reklámközzétevők, akik túlnyomórészt magyar nyelvű oldalakon működnek. Lényeges, hogy csak az ellenszolgáltatás fejében történő közzététel adóköteles – a saját célú reklám (amikor valaki saját termékét hirdeti) nem.

A reklám megrendelői is adóalanyokká válhatnak, ha nem rendelkeznek a reklámközzétevő nyilatkozatával arról, hogy a közzétevő teljesíti adófizetési kötelezettségét vagy egyáltalán nem terheli ilyen kötelezettség.

Adóköteles minden olyan reklám, amely médiaszolgáltatásokban (TV, rádió), sajtótermékekben, szabadtéri reklámhordozókon, járműveken, nyomtatott anyagokon (prospektusok, reklámtárgyak) vagy interneten jelenik meg ellenszolgáltatásért.

Mentesülnek azonban a magánszemély megrendelők (akik nem egyéni vállalkozók), valamint azok, akiknek szerződött partnere mint reklámközzétevő szerepel az adóhatóság hivatalos nyilvántartásában.

Adómértékek és adóalap-számítás

Az adóalap a reklámközzétételből származó éves nettó árbevétel. Speciális szabály, hogy ha kapcsolt vállalkozásként működő reklámértékesítő ügynökség közreműködik, az ügynökség árrése (a megrendelőtől kapott bevétel és a közzétevőnek fizetett összeg különbsége) az adó alapja.

2026 júliusától a reklámközzétevők esetében az adómérték 7,5%, de az első 100 millió forintra adómentesség vonatkozik.

A reklámadót a közzétevőknek évente egyszer kell bevallani és megfizetni, az adóévet követő május 31-ig. Évente kétszer előleget is fizetni kell, és reklámadó esetében továbbra is él az előleg-kiegészítési kötelezettség is.

További részletek az Adózónán.