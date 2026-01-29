nyugdíjnyugdíjelőleg
Hogyan lehet nyugdíjelőleget kapni?

Ki, mikor, meddig kaphat nyugdíjelőleget?
Adrián Zoltán / 24.hu
Az Országos Nyugdíjas Parlament VIII. ülését tartották az Országházban 2025. november 28-án.
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
2026. 01. 29. 16:07
Ki, mikor, meddig kaphat nyugdíjelőleget?
Adrián Zoltán / 24.hu
Az Országos Nyugdíjas Parlament VIII. ülését tartották az Országházban 2025. november 28-án.
  • Ha valaki igényli a nyugdíját és
  • a nyugdíjra való jogosultsága fennáll, de
  • a nyugdíj összege a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hiánya, adathiány vagy egyéb ok miatt az eljárás megindulásától számított harminc napon belül nem határozható meg,
  • a nyugdíjmegállapító hatóság (kormányhivatal) nyugdíjelőleget állapít meg.

A nyugdíjigény elbírálására nyitva álló határidő alapesetben 60 nap, ha nem kell várni az alkalmazandó valorizációs szorzók közzétételére vagy további adatok beérkezésére és bizonyítására akár belföldről, akár külföldről. A nyugdíjelőleg azt a célt szolgálja, hogy ne maradjon ellátás nélkül a nyugdíjra egyébként kétséget kizáróan jogosult nyugdíjigénylő, ha elhúzódna a nyugdíjigény elbírálási folyamata.

Nyugdíjelőleget leggyakrabban

  • a valorizációs szorzók hatálybalépésére várva, az év elején beadott nyugdíjigények esetén, illetve
  • nemzetközi nyugdíjigénylés esetén a külföldi hatóságok által igazolandó adatok megérkezésére várva állapítanak meg.

A nyugdíjelőleget nem határozattal, hanem végzéssel, hivatalból állapítják meg a rendelkezésre álló adatok, a hatályos valorizációs szorzószámok és a nyugellátás megállapítására vonatkozó rendelkezések alapján. A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás egyéb döntéseit pedig végzésben hozza meg – részletezte hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő.

Ha a nyugellátás iránti igényt az eljárás megindulását követő négy hónapon belül nem bírálják el, az igénylő az időközben beszerzett adatokra (például az új valorizációs szorzók megjelenésére) hivatkozva kérheti a nyugdíjelőleg összegének módosítását.
A hatóság erről a kérelemről is végzéssel dönt, amellyel szemben önálló jogorvoslatnak van helye.

A nyugellátás végleges összegének megállapításakor a nyugellátás összegébe a folyósított nyugdíjelőleget be kell számítani.

A jogorvoslatot érintő rendelkezés, hogy a nyugellátás megállapításakor a nyugdíjmegállapító hatóságot a nyugdíjelőleget megállapító végzésben foglaltak nem kötik, kivéve, ha a végzést a bíróság már elbírálta. Ha új tény, adat vagy bizonyíték jut a nyugdíjmegállapító hatóság tudomására, ezzel összefüggő kérdésben a bíróság határozatában foglaltaktól eltérhet.

