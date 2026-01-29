Hogyan lehet nyugdíjelőleget kapni?

A nyugdíjigény elbírálására nyitva álló határidő alapesetben 60 nap, ha nem kell várni az alkalmazandó valorizációs szorzók közzétételére vagy további adatok beérkezésére és bizonyítására akár belföldről, akár külföldről. A nyugdíjelőleg azt a célt szolgálja, hogy ne maradjon ellátás nélkül a nyugdíjra egyébként kétséget kizáróan jogosult nyugdíjigénylő, ha elhúzódna a nyugdíjigény elbírálási folyamata.

Nyugdíjelőleget leggyakrabban

a valorizációs szorzók hatálybalépésére várva, az év elején beadott nyugdíjigények esetén, illetve

nemzetközi nyugdíjigénylés esetén a külföldi hatóságok által igazolandó adatok megérkezésére várva állapítanak meg.

A nyugdíjelőleget nem határozattal, hanem végzéssel, hivatalból állapítják meg a rendelkezésre álló adatok, a hatályos valorizációs szorzószámok és a nyugellátás megállapítására vonatkozó rendelkezések alapján. A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás egyéb döntéseit pedig végzésben hozza meg – részletezte hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő.

Ha a nyugellátás iránti igényt az eljárás megindulását követő négy hónapon belül nem bírálják el, az igénylő az időközben beszerzett adatokra (például az új valorizációs szorzók megjelenésére) hivatkozva kérheti a nyugdíjelőleg összegének módosítását.

A hatóság erről a kérelemről is végzéssel dönt, amellyel szemben önálló jogorvoslatnak van helye.

A nyugellátás végleges összegének megállapításakor a nyugellátás összegébe a folyósított nyugdíjelőleget be kell számítani.

A jogorvoslatot érintő rendelkezés, hogy a nyugellátás megállapításakor a nyugdíjmegállapító hatóságot a nyugdíjelőleget megállapító végzésben foglaltak nem kötik, kivéve, ha a végzést a bíróság már elbírálta. Ha új tény, adat vagy bizonyíték jut a nyugdíjmegállapító hatóság tudomására, ezzel összefüggő kérdésben a bíróság határozatában foglaltaktól eltérhet.