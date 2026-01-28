amazonandy jassyleépítés
16 ezer fős leépítést jelentett be az Amazon

Néhány órával korábban egy véletlenül elküldött e-mailben már kiszivárgott a hír.

Ahogy a Telex is megírta a BBC cikke alapján, az Amazon szerdán hivatalosan bejelentette, hogy 16 000 munkahelyet szüntet meg a vállalatnál. A bejelentés néhány órával azután történt, hogy egy véletlenül elküldött e-mailben már kiszivárgott az információ az érintett dolgozókhoz.

Kedden egy ügyvezető asszisztens által küldött naptári meghívóhoz tévedésből csatolták Colleen Aubrey, az Amazon Web Services alelnöke által írt e-mail tervezetet, amelyet aztán gyorsan visszavontak. A „Küldje el a Hajnal projekt e-mailjét” című meghívó nyilvánvalóan a létszámleépítés kódnevére utalt, így a munkavállalók már az hivatalos közlemény előtt értesültek a tervezett intézkedésről.

Beth Galetti, az Amazon személyzeti és technológiai ügyekért felelős alelnöke szerdán hangsúlyozta, hogy a vállalat nem tervez „néhány havonta széles körű létszámleépítést.” A mostani leépítés az októberi 14 000 fős elbocsátást követi. Az Amazon világszerte mintegy 1,5 millió embert foglalkoztat, ebből körülbelül 350 ezren dolgoznak vállalati pozíciókban. A cég nem közölte, hogy a legújabb létszámleépítés mely országokat és telephelyeket érinti.

Andy Jassy, aki négy évvel ezelőtt vette át a vezérigazgatói posztot Jeff Bezostól, több leépítési hullámért is felelős. Ezen túl szigorúbb munkakultúrát is bevezetett: az Amazon az egyetlen nagy technológiai vállalat, amely kötelezővé tette alkalmazottai számára a teljes munkaidős, ötnapos irodai jelenlétet.

A vállalat emellett a költségcsökkentésre is fokozottan figyel. A Business Insider jelentése szerint még az Amazon Web Services alkalmazottainak vállalati mobiltelefon-használatát is monitorozzák, hogy korlátozzák a korábbi havi 50 dolláros költségtérítést.

Jassy a hálaadásnapi ünnep előtt küldött e-mailjében „a munkahelyi kihívásokért és lehetőségekért” mondott hálát, hozzátéve, hogy a gyorsan változó világban ez az időszak minden eddig tettünk átgondolásának ideje az Amazonnál.

