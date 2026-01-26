Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára, Kozák Tamás szerint elképzelhető, hogy a jelenlegi gazdasági és szabályozási környezet, többek között a makacsul maradó árrésstop, illetve a kiskereskedelmi különadó miatt lesznek olyan nagyobb piaci szereplők a bolti kiskereskedelemben, akik kivonulhatnak Magyarországról – derül ki a szakember Pénzcentrumnak adott interjújából.

Hasonlóan nyilatkozott a 24.hu-nak a Lidl Magyarország igazgatósági elnöke, Szlavikovics Zita is, amikor tavaly novemberben arról kérdeztük, mi lesz, ha a kormány a választás előtti osztogatás ellentételezésére ismét a multiláncokat próbálja még jobban megfejni, esetleg feljebb srófolva a kiskereskedelmi különadót. Szerinte ha ez megtörténik, akkor meglesz az első láncbezárás. De mint rögtön hozzátette, nem ők lesznek, akik be fognak zárni. Arról is beszélt lapunknak, hogy még hősiesen kitart mindenki, akkor is, ha már nem tudja magát finanszírozni csak a bevételeiből, viszont, ha tovább növelik ezt a terhet, azt úgy gondolja, már nem fogja tudni mindenki elviselni.

2025 a túlélés éve volt a kiskereskedelemben

Visszatérve az OKSZ elnök mostani interjújára, szerinte hiába emelkedett a háztartások jövedelmének vásárlóereje az elmúlt 1–2 évben, a kereskedelmi vállalatok növekedési lehetőségei és esélyei nem javultak, a kereskedelmi vállalatok többségének jövedelmezősége folyamatosan romlik. Ezt részletesebben is kibontotta makrogazdasági szempontból, és olyan oldalról is, hogy az egyes szereplőket (nem csak a kiskereskedőket, hanem a partnereiket is) hogyan érintheti, ha a kiskereskedelemnek nehézségei vannak.

Szerinte 2025 a túlélés éve volt, amihez az ágazat kevés támogatást kapott. Kitért arra is, a kereskedők jelentős részét zavarja, hogy a politikai narratívák sokszor ellenséget faragnak belőlük.

Szerinte az árrésstop gazdasági és pénzügyi szempontból egyértelműen toxikus hatású intézkedés. Másrészt mint megemlítette, a fogyasztásra gyakorolt hatása minimális, mert az élelmiszerek árrugalmassága rendkívül alacsony. Ezt úgy értette, hogy attól, hogy egy termék ára 20 százalékkal csökken, nem fogunk másfélszer akkora mennyiséget vásárolni belőle, legyen szó akár élelmiszerről, akár drogéria termékről (amiken szintén árstop van egy ideje). Valamint a szakember szerint az árrésstop jelentős bizonytalanságot visz a rendszerbe. Itt arra utalt, hogy mi értelme van háromhavonta meghosszabbítani, miközben az árrésstop kiterjesztésén is gondolkodnak megint? Mindez rendkívül kiszámíthatatlanná teszi a gazdasági környezetet – mondta a lapnak.

Érintettek még számos témát ezen túl is a beszélgetésben, például hogy csökken-e a magyar termékek aránya, hogy mi történik a saját márkás termékek forgalmával a mennyiségi korlátozás kapcsán, hogy hogyan látja a szövetség a jövőt, mi a véleményük az új szereplők érkezéséről, stb. További részletekért kattintson.