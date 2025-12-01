Kiterjeszti az árrésstopot a kormány decembertől, itt az új termékek listája

A kormány első lépésként 2026. február 28-ig meghosszabbította, második lépésként december 1-től további 13 termékre kiterjesztette az árréscsökkentést – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményében.
Az árrésstop alá vont eddigi 30 termék körébe az alábbi 13 élelmiszert vonják be:
- Marha-fehérpecsenye,
- Marhafelsál,
- Sertésmájas és sertésmájkrém,
- Sajtkrém, kenhető sajt,
- Alma,
- Körte,
- Szilva,
- Szőlő,
- Fejes káposzta,
- Paradicsom,
- Vöröshagyma,
- Zöldpaprika és
- Bébiétel.
Az NGM szerint az árrésstop bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan több mint 27%-kal, az élelmiszerüzletekben pedig 20%-kal lettek olcsóbbak az érintett termékek. A kormány mindezen túl önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok, a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. Az intézkedések nélkül az infláció mintegy 1,5 százalékponttal lenne magasabb – írták.