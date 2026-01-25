csalókmvmsmsunicredit
Csak a bankja éberségén múlt, hogy nem kopasztották meg egy be nem fizetett villanyszámlára hivatkozva

Nem szeret tartozni, mégis elhitte olvasónk egy csaló sms-nek, hogy hátraléka van az MVM felé, amit sürgősen ki kell fizetnie. Kattintott, és még a bankja figyelmeztetését sem hallgatta végig, amikor felhívták, hogy valami gyanús történik a számláján. Jókora összeget készültek legombolni róla, és ha a bankja nem következetes, akkor ez valószínűleg sikerült is volna. Szakértőt kérdeztünk arról, mi történhetett, és mit tehetne az MVM, hogy megakadályozza a hasonló kísérleteket.

Sürgető smst-t kapott december 16-án egyik olvasónk, első ránézésre az MVM-től, azzal, hogy villanyszámlája nincs kiegyenlítve, és legkésőbb másnap rendezze. Mivel mindig rögtön kifizeti az érkező számlákat, még a fizetési határidő előtt, nem értette, hogy történhetett ez meg. Azt gondolta, biztosan figyelmetlen volt, ám így is az volt neki az első, hogy rendezi a tartozást.

A „fizetes-mvmnext.com” oldalra irányította az sms a 7 ezer forintos tartozás miatt. Az mvmnext hivatalos oldala egyébként nem .com-ra, hanem .hu-ra végződik. Az oldalon aztán kérték a bankkártyája paramétereit. Bár ezen már fennakadt egy pillanatra, arra jutott, hogy a késedelmes tételeket biztos másik számlára vezethetik, és megadta a kártyaadatait. Közben jött még egy üzenet, hogy Google Pay-kódot is adjon meg, amit szintén megadott a felületen.

Ekkor hívták a bankjából, az UniCreditből, de rövid úton megszakította a beszélgetést az ügyintézővel, mondván, hogy most nem ér rá, rohanásban van. Meg sem hallgatta, mit akart a pénzintézet munkatársa.

