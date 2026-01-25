India megnyitná az autópiacát az Európai Unió felé

Először 40, majd fokozatosan 10 százalékra csökkentené az Európai Unióból importált személyautók vámját a mostani 110 százalékról India – adta hírül a Reuters. A világ harmadik legnagyobb autópiaca így megnyílna az európai gyártók felé. India kereskedelmi minisztériuma és az Európai Bizottság nem kívánta kommentálni az értesüléseket, melyek névtelenséget kérő, de a tárgyalásokat jól ismerő forrásoktól származnak.

Szabadkereskedelmi megállapodás jöhet Indiával

Akár már kedden bejelenthetik az Európai Unió és India között megkötendő szabadkereskedelmi megállapodást. A felek ezt követően véglegesítik a részleteket és ratifikálják az egyezményt, melyet már most „minden megállapodások anyjaként” emlegetnek. A szerződés jelentősen bővítheti a kétoldalú kereskedelmet, és fellendítheti az indiai exportot olyan termékek esetében, mint a textíliák és az ékszerek.

India a világ harmadik legnagyobb autópiaca az Egyesült Államok és Kína után, ugyanakkor az ország autóipara eddig az egyik leginkább védett volt. Újdelhi jelenleg 70–110 százalékos vámot vet ki az importált autókra, ezt az indiai kormány javaslata szerint azonnal 4 százalékra csökkentenék mintegy évi 200 ezer belső égésű motoros autó esetében. A források szerint az akkumulátoros elektromos járművek az első öt évben kimaradnak a vámcsökkentésből, hogy megvédjék a hazai gyártók beruházásait a még kiépülőben lévő szegmensben. Ám a tervek szerint öt év elteltével az elektromos autókra is hasonló vámcsökkentések vonatkoznának.

Majd 40 százalékkal bővülhet az évtized végéig az indiai autópiac

A vámcsökkentés lehetővé tenné, hogy

az európai gyártók olcsóbban értékesítsenek importált modelleket,

szélesebb kínálattal teszteljék a piacot, mielőtt további helyi gyártásba fektetnének,

valamint ezen vállalatok növekedésére is elősegítené.

Az európai autógyártók jelenleg kevesebb mint 4%-os részesedéssel bírnak az évi 4,4 millió darabos indiai autópiacon, amelyet főként a japán Suzuki, valamint az indiai Mahindra és Tata uralnak. Az indiai autópiac komoly bővülés előtt állhat az elkövetkező években: az autók száma 2030-ra várhatóan évi 6 millióra nőhet, ami miatt több vállalat már most új beruházásokat tervez az országban.

Az Unió az elmúlt időszakban igyekezett reagálni az átalakuló világgazdasági környezete. Nemrég a komoly vitát kiváltó Mercosur-megállapodást írta alá dél-amerikai országokkal, mely ügyben az Európai Parlement végül az Európai Unió Bíróságához fordult.